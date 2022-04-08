Kuru Fasulye Nasıl Pişirilir? Kuru Fasulye Nasıl Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Kimine göre sade, kimine göre etli ya da kimine göre düdüklüde, kimine göre güveç kabında. Kuru fasulye bu kadar çok sevildiği için farklı tarzda pişirme yöntemleri geliştirilmiştir. Özellikle pilavların yanına yakışmasından dolayı ev hanımları oldukça çok tercih etmektedir. Kuru fasulye nasıl pişirilir? Hemen tarifimize geçelim.
Öncelikle bu tarifte sizlere 4 kişilik bir kuru fasulye yemeği için gerekli malzemeleri paylaşacağız. Bu malzemeler eksiksiz olursa tam kıvamında bir kuru fasulye yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte malzemeler:
Başlamadan önce birkaç püf noktaya değinelim. Kullanacağınız kuru fasulyenin cinsi çok önemlidir. Cinsine göre suda bekletme süresini ayarlamanız gereklidir. Pişirmeden önce 1 gece önceden fasulyeleri suda bekletebilirsiniz. Düdüklü tencerede çok kısa sürede pişirme şansınız vardır. Sıvı yağın yanı sıra tereyağı da kullanabilirsiniz. Karamelize ve yoğun bir tat vermesi için 1 yemek kaşığı bal önerilir.
Yararlı bilgiler: Kuru fasulye, yemek sonrasında yaşanan glukoz yükselmesini azaltmaktadır. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Yüksek oranda içerdiği K vitamini sayesinde beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Güçlü bir hafıza ve iyi çalışan bir beyne sahip olabilirsiniz. Diyabet hastaları için kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.