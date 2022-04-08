Kuru Fasulye Nasıl Pişirilir? Kuru Fasulye Nasıl Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Kimine göre sade, kimine göre etli ya da kimine göre düdüklüde, kimine göre güveç kabında. Kuru fasulye bu kadar çok sevildiği için farklı tarzda pişirme yöntemleri geliştirilmiştir. Özellikle pilavların yanına yakışmasından dolayı ev hanımları oldukça çok tercih etmektedir. Kuru fasulye nasıl pişirilir? Hemen tarifimize geçelim.

KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Öncelikle bu tarifte sizlere 4 kişilik bir kuru fasulye yemeği için gerekli malzemeleri paylaşacağız. Bu malzemeler eksiksiz olursa tam kıvamında bir kuru fasulye yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte malzemeler:

1 gece önceden suda bekletilmiş 500 gram kuru fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı su

Başlamadan önce birkaç püf noktaya değinelim. Kullanacağınız kuru fasulyenin cinsi çok önemlidir. Cinsine göre suda bekletme süresini ayarlamanız gereklidir. Pişirmeden önce 1 gece önceden fasulyeleri suda bekletebilirsiniz. Düdüklü tencerede çok kısa sürede pişirme şansınız vardır. Sıvı yağın yanı sıra tereyağı da kullanabilirsiniz. Karamelize ve yoğun bir tat vermesi için 1 yemek kaşığı bal önerilir.

KURU FASULYE NASIL PİŞİRİLİR?

Derin bir tencere çıkartıp, ocağın üstüne koyun.

Tencerenin içine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile beraber 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve ısıtın.

1 adet kuru soğanı da ilave ederek pembeleşene kadar kavurun.

Daha sonra tencerenin içerisine domates salçasını ilave edin. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurma işlemine kuru fasulyeleri de ekleyerek devam edin. 1-2 dakika karıştırın.

3 su bardağı suyu tencereye ekleyin. Bunun yanında 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın.

Fasulye diriliğini yitirene kadar pişirmeye bırakın.

Yanına isteğe göre pirinç ya da bulgur pilavı yaparak servis edebilirsiniz.

Yararlı bilgiler: Kuru fasulye, yemek sonrasında yaşanan glukoz yükselmesini azaltmaktadır. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Yüksek oranda içerdiği K vitamini sayesinde beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Güçlü bir hafıza ve iyi çalışan bir beyne sahip olabilirsiniz. Diyabet hastaları için kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.