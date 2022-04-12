Ahtapot Nasıl Pişirilir? Ahtapot Nasıl Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Sekiz kolu, yumuşak gövdesi olan ahtapot, Octopoda takımında sınıflandırılan yumuşakçaların genel adı olarak bilinmektedir. 300 civarında farklı türleri vardır. Bu türlerinden bazıları insanlar tarafından yemek olarak tüketilmektedir. Özellikle Akdeniz ve Asya'da olmak üzere dünyanın çoğu yerinde ahtapot eti yenmektedir. Ahtapot kültürü ülkemizde ilk etap da hor karşılansa da gün geçtikçe insanlar tarafından ilgi duyulan yemek haline gelmiştir. Sahil kesimdeki illerde bu kültür oldukça yaygınlaştığını da söyleyebiliriz. Peki, ahtapot yemeği nasıl yapılır? Gelin bu sorunun yanıtını adım adım ilerleyerek sizlere aktaralım.

Ahtapot Nasıl Yapılır?

Ahtapot alırken temizleme işini düşünerek almalısınız. Yani evde temizlemek istemiyorsanız alacağınız yerde temizleterek eve getirebilirsiniz. Çünkü balığın kafasında bulunan mürekkep kesesi ve iç organlarını temizlemek tecrübe gerektiren iştir. Temizleyerek getirdiğini ahtapotu evde güzelce yıkamalısınız.

Bacaklarını bol suyun altında birbirine sürterek temizleyin. Gövdesinde bulunan dişleri bıçak yardımıyla dışarı çıkartın. Yine bıçak yardımıyla ahtapotun sinirlerini gevşetmelisiniz. Bu sayede daha kolay pişirme işlemi yapabilirsiniz. Ahtapottan tava, salata, güveç, kızartma veya sote yapılabilir.

Ahtapot Nasıl Pişirilir?

Sirkeli su temizlikte bir numara olduğu için ahtapotu da sirkeli suda haşlayarak temizleyebilirsiniz. Özellikle dokunaçları için bu işlemi yapabilirsiniz. Bu dokunaçlardan zeytinyağı ve limon suyu ile birlikte söğüş elde edebilirsiniz.

Ahtapot pişirme süresi pişireceğiniz araca göre değişmektedir. Tavada 15-20 dakikada hazır olurken fırında 50 dakikaya yakın sürede pişebilir.

Izgarada Ahtapot

Haşladığınız ahtapotu ızgarada pişirebilirsiniz. Yağ, pul biber ve kekikle beraber ahtapotu karıştırın. Izgaranın üzerine koyarak kızarana kadar pişirin. Tuzunu piştikten sonra eklemeniz tavsiye edilir.

Tavada Ahtapot

Döküm tavanız varsa hemen çıkartın yoksa normal tavada olur. Tavayı ocağa koyun ve hafif kızartın. Daha sonra zeytinyağı ekleyip üzerine ahtapotu ekleyin. Ahtapotu arkalı önlü ikişer dakika pişirin. Ahtapotları tabağa alın. Üzerine kekik, pul biber ve zeytinyağı dökerek servise sunabilirsiniz.

Fırında Ahtapot

Fırını 180 dereceye getirin. Fırın tepsisinin içine pişirme kağıdını serin. Üstüne zeytinyağı, sarımsak ve kekikle harmanladığınız ahtapotu ekleyin. Ahtapotlar kızarınca fırından çıkartın. Afiyetle yiyebilirsiniz.

Notlar: Ahtapot yemeği yaparken dikkat etmeniz gereken işlerden bir tanesi zamanla sönüp hacminin azalmasıdır. Yani çok pişirmemeye gayret edin ve pişirme esnasında aralıklarda kontrol etmeyi gerektiğini unutmamak gerekir. Ahtapotu muhakkak taze tüketmelisiniz. Avlanan ahtapot etinin yumuşaması için sert zemin üzerinde etin dövülmesi gereklidir.