Alabalık Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Alabalık Nasıl Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Alabalık, sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli bir balık türü olarak karşımıza çıkmıştır. Somon balığı ile yakın akraba olan alabalıklar, doyurucu bir besindir. İçerisinde yer alan özel vitamin ve doğal yağlar, insan sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Alabalıklar için özel yetiştirme tesisleri kuruludur. Hemen her mevsim bulabileceğiniz bu balıklar sofralarda her dönem bulunur. Alabalıklar az kılıçlı olması sebebiyle kolay temizlendiği için sıklıkla tercih edilir. Bu balığın tüketimi kadar pişirilme süreci de son derece önemlidir. Fırında ve tavada pişirilen alabalıkların pişirme yöntemi merak edilir. Bu sebeple alabalık nasıl pişirilir sorusu hafızaları kurcalar. Bu balığın pişirme yöntemlerine dair püf noktaları bilmek gerekir.

Alabalık Nasıl Pişirilir?

Etli bir balık türü olan alabalık, aynı zamanda lezzetli olmasıyla bilinir. Alabalığı tüketirken yeterli derecede pişmiş olması önemli bir ayrıntıdır. Bu durumda alabalık pişirirken iki farklı yöntem karşımıza çıkar. Bu yöntemlerden birisini seçmek, tamamen kişinin damak zevkine bağlıdır.

Fırında alabalık pişirirken, öncelikle aldığınız balıkları güzelce temizleyerek işe başlayın. Yıkayıp hazırladığınız balıkları öncelikle soslayabilirsiniz. Sosu için, bir kabın içerisine soğan, sarımsak, domates, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın. Fırın tepsisine balıkları yerleştirdikten sonra üzerine bu karışımı ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi yerleştirdiğinizde, 30-35 dakika sonra balıklar pişmiş olacaktır. Bir diğer yöntem olan tavada alabalık pişirmek için öncelikle balıkların yüzgeçleri çıkarılır. İyice temizlenen balığı yıkayıp suyunu peçete yardımıyla aldıktan sonra, tava hazırlanır.

Tavaya bir miktar sıvıyağ ekleyip, kızarmaya başladığında unlanmış balıkları ekleyin. Balığın bir kısmı pişmeye başladığında diğer kısmına çevirip, pişmesine izin verin. Pişmeye başlayan balıkları çıkartıp, yağını süzdükten sonra afiyetle yiyin.

Alabalık Tarifi

Severek tüketilen balık türlerinden birisi olan alabalık, farklı yöntemlerle pişirilir. Bu tatlı su balıkları ile ilgili farklı tarifler vardır. Farklı soslarla lezzetine lezzet katan bu balıklar ile ilgili güzel tarifler vardır.

Özellikle farklı olması açısından Karadeniz usulü ekşili balık tarifi dikkat çekecektir. Hazırlanan sosa bir veya iki limon, sarımsak ve domates eklenerek alabalıklar fırına verilir. Temizleyip, tuzladığınız alabalıkların kısa sürede sofranızda olmasını istiyorsanız kızartma yöntemini uygulayabilirsiniz.

Güveçte alabalık pişirme tarifi de doyurucu, sağlıklı ve lezzetli olması yönüyle tercih edilmiştir. Bunların dışında balık buğulama tarifi de lezzetli olması yönüyle ön plana çıkar.