Bakla Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Taze Bakla Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Pişer?

Bakla birkaç şekilde pişirilebilir. Genellikle de normal yemek olarak ve zeytinyağlı olarak pişirilir. Ancak bu tarifte çorbasının da nasıl yapıldığını paylaşıyoruz. Bakla yemeğinin nasıl yapıldığı ve ne şekilde pişirildiğine dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Bakla Nasıl Pişirilir?

İlkbahar mevsiminin vazgeçilmez yemeği baklayı bir de bizim tarifimizle deneyin.

Malzemeler:

1 kilogram taze bakla

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça

Pul biber

Karabiber

1 yemek kaşığı tepeleme un

Yarım limon

1 silme yemek kaşığı şeker

Sıvı yağ

Bakla Yemeği Nasıl Yapılır?

Öncelikle taze baklaların üzerini geçecek kadar su bir kaba doldurulur. İçerisine un ve limon suyu ekledikten sonra güzelce çırpılır. Daha sonra bakla temizlenir ve iyi bir şekilde ayıklanır.

Püf noktası; kararmaması için limonlu suda bekletilmesi gerekmektedir.

Daha sonra baklalar küçük küçük doğranır. Bu esnada bir yandan da soğanlar pembe renk olana kadar yağda kavrulur. Sonrasında salça ve baharatlar da eklenerek kavurma işlemine devam edilir. Baklalar süzülerek yıkanmadan tencereye eklenir. Birkaç dakika daha kavrulur.

Kaynamış su baklaların üzerini bir iki parmak geçene kadar ilave edilir. Tuz ve şeker eklendikten sonra tencerenin kapağı kapatılır. Kaynadıktan sonra ocak kısılır ve yemek kısık ateşte yarım saat daha pişirilir. Sonra ocaktan alınarak sarımsaklı yoğurtla servis edilir.

Zeytinyağlı Bakla Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

500 gram taze bakla

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

¾ su bardağı su

Servis için dereotu

Püf Nokta: Un ilave etmek baklanın rengini korumak için tercih edilen bir yöntemdir.

Süre: 15 dakika hazırlama, 20 dakika pişme.

Baklalarınızın sap ve uç kısımlarını ve kendilerini keserek kararmaması için bol limonlu suda bekletin. Soğanları güzelce doğrayın ve zeytinyağında iyice kavurun. Kavurduğunuz soğanların üzerine baklaları ekleyin. Üzerine limon suyu, tuz ve şekeri de ekleyerek birkaç dakika soteleyin. Sonrasında unu da ekleyerek bir süre kavurun. Ardından suyu da içerisine ekleyin.

Kapağını da kapatarak orta ateşte pişmeye bırakın. Ocağın altını kapadıktan sonra bir süre yemeği dinlendirmeniz gerekmektedir. İyice soğuyan baklayı tabaklara servis ederek sarımsaklı yoğurt ve dereotları ile birlikte servis edebilirsiniz.

Öneri: Çırpılmış yoğurt baklanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Bakla Çorbası Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

350 gram bakla

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

4 veya 5 adet taze soğan

2 dal dereotu

6 su bardağı sıcak et suyu

1 çorba kaşığı un

1 limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Terbiyesi için;

1 yumurta,

2,5 çorba kaşığı un,

3 çorba kaşığı yoğurt

Baklaları temizleyip küçük küçük doğradıktan sonra soğanları kıyın. Dereotunu temizleyip dal dal ayırın. Ayçiçeği yağını ısıtıp baklaları ekleyin. Baklaların rengi değişene kadar soteleyin. Taze soğan, sıcak et suyu ve tuzu ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Terbiyesi için malzemeleri çırpıp karıştırın. Bir kepçe kadar çorba suyunu azar azar ekleyip karıştırın. Daha sonra terbiyeyi de çorbaya da karıştırarak azar azar ilave edin. Ardında bir taşım daha kaynatarak çorbayı ocaktan alıp kaselerle servis edebilirsiniz. Pul biber üzerine çok yakışacaktır.