Bakla Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Taze Bakla Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Pişer?

Bakla birkaç şekilde pişirilebilir. Genellikle de normal yemek olarak ve zeytinyağlı olarak pişirilir. Ancak bu tarifte çorbasının da nasıl yapıldığını paylaşıyoruz. Bakla yemeğinin nasıl yapıldığı ve ne şekilde pişirildiğine dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
İlkbahar mevsiminin vazgeçilmez yemeği baklayı bir de bizim tarifimizle deneyin.
Malzemeler:
Öncelikle taze baklaların üzerini geçecek kadar su bir kaba doldurulur. İçerisine un ve limon suyu ekledikten sonra güzelce çırpılır. Daha sonra bakla temizlenir ve iyi bir şekilde ayıklanır.
Püf noktası; kararmaması için limonlu suda bekletilmesi gerekmektedir.
Daha sonra baklalar küçük küçük doğranır. Bu esnada bir yandan da soğanlar pembe renk olana kadar yağda kavrulur. Sonrasında salça ve baharatlar da eklenerek kavurma işlemine devam edilir. Baklalar süzülerek yıkanmadan tencereye eklenir. Birkaç dakika daha kavrulur.
Kaynamış su baklaların üzerini bir iki parmak geçene kadar ilave edilir. Tuz ve şeker eklendikten sonra tencerenin kapağı kapatılır. Kaynadıktan sonra ocak kısılır ve yemek kısık ateşte yarım saat daha pişirilir. Sonra ocaktan alınarak sarımsaklı yoğurtla servis edilir.
Malzemeler:
Püf Nokta: Un ilave etmek baklanın rengini korumak için tercih edilen bir yöntemdir.
Süre: 15 dakika hazırlama, 20 dakika pişme.
Baklalarınızın sap ve uç kısımlarını ve kendilerini keserek kararmaması için bol limonlu suda bekletin. Soğanları güzelce doğrayın ve zeytinyağında iyice kavurun. Kavurduğunuz soğanların üzerine baklaları ekleyin. Üzerine limon suyu, tuz ve şekeri de ekleyerek birkaç dakika soteleyin. Sonrasında unu da ekleyerek bir süre kavurun. Ardından suyu da içerisine ekleyin.
Kapağını da kapatarak orta ateşte pişmeye bırakın. Ocağın altını kapadıktan sonra bir süre yemeği dinlendirmeniz gerekmektedir. İyice soğuyan baklayı tabaklara servis ederek sarımsaklı yoğurt ve dereotları ile birlikte servis edebilirsiniz.
Öneri: Çırpılmış yoğurt baklanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
Malzemeler:
Terbiyesi için;
Baklaları temizleyip küçük küçük doğradıktan sonra soğanları kıyın. Dereotunu temizleyip dal dal ayırın. Ayçiçeği yağını ısıtıp baklaları ekleyin. Baklaların rengi değişene kadar soteleyin. Taze soğan, sıcak et suyu ve tuzu ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Terbiyesi için malzemeleri çırpıp karıştırın. Bir kepçe kadar çorba suyunu azar azar ekleyip karıştırın. Daha sonra terbiyeyi de çorbaya da karıştırarak azar azar ilave edin. Ardında bir taşım daha kaynatarak çorbayı ocaktan alıp kaselerle servis edebilirsiniz. Pul biber üzerine çok yakışacaktır.