Barbunya Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Ve Taze Barbunya Yemeği Nasıl Yapılır?

Barbunya yemeği kültürümüzde sevilen yemekler arasında yer almaktadır. Özellikle de kış aylarında bu yemek türü tercih edilmektedir. Kuru fasulyeye benzer yapısıyla da dikkat çekmektedir. Kuru ya da yaş olarak barbunya seçiminizi yaparak yemeği hazırlamaya başlayabilirsiniz. Taze barbunya nasıl yapılır? Hemen tarifimize geçelim.
Elinizde taze kuru barbunya varsa yukarıda bahsettiğimiz gibi güzelce suda durulayıp, tencerenin içine su koyarak barbunyaları haşlamanızdır.
Taze Barbunya:
Dondurulmuş Barbunya:
Buzluktan çıkardığınız ya da marketten aldığınız dondurulmuş barbunyayı tencerenin içine su ilave ederek haşlayabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemlerin aynısını kullanarak pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Faydalı bilgiler: Barbunya şeker hastalığına iyi gelmektedir. Diyabet hastaları öğünlerine barbunya ekleyebilirler. Bunun haricinde barbunya; kan şekerini düzenler, kas ve eklem ağrıları için ağrı kesicidir, baş ağrısına iyi gelir.
En önemli yararlarından biri de yemeklerde tüketildiğinde vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırmasıdır. Barbunya cilt hücrelerinin hızlıca onarılmasını sağladığı için sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Uzmanlar düzenli tüketildiğinde vücut direncini arttırdığını da söylemektedirler.