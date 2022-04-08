Barbunya Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Ve Taze Barbunya Yemeği Nasıl Yapılır?

Barbunya yemeği kültürümüzde sevilen yemekler arasında yer almaktadır. Özellikle de kış aylarında bu yemek türü tercih edilmektedir. Kuru fasulyeye benzer yapısıyla da dikkat çekmektedir. Kuru ya da yaş olarak barbunya seçiminizi yaparak yemeği hazırlamaya başlayabilirsiniz. Taze barbunya nasıl yapılır? Hemen tarifimize geçelim.

BARBUNYA YEMEĞİ TARİFİ

Öncelikle kuru barbunya tercih edecekseniz; barbunyaları bir gün önceden suda bekletmeniz gerekir. Daha sonra duru bir suda süzmelisiniz. En son olarak bunları yine duru bir suyun içinde haşlamalısınız.

Barbunya haşlanmadan da pişirilebilir. Fakat bizim önerimiz kısa bir süre haşlamanızdır. Bu yemeğin lezzetini daha da arttıracaktır.

Dondurulmuş barbunyayı da aynı şekilde haşlamalısınız. Son önerimiz barbunyalarını düdüklü tencerede pişirmenizdir. Daha kısa sürede pişecektir.

BARBUNYA NASIL PİŞİRİLİR?

Elinizde taze kuru barbunya varsa yukarıda bahsettiğimiz gibi güzelce suda durulayıp, tencerenin içine su koyarak barbunyaları haşlamanızdır.

Taze Barbunya:

Barbunyaları tencereye ekleyin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Ocağın altını açarak 10-15 dakika kadar haşlayın.

Zeytinyağlı yapacaksanız, yarım çay bardağı zeytinyağını ayrı tencerede kızartın.

2 diş sarımsağı ezin, 1 adet soğan rendeleyin. Daha zeytinyağı tenceresinin içine ilave edin ve iyice soteleyin.

2 adet havucu ve 1 adet patatesi küp doğrayarak tencerenin içine atın. 1 tatlı kaşığı domates salçası eklemeyi unutmayın. Dileyen biber salçası da ekleyebilir.

Haşlanan barbunyaları tencerenin içine ekleyin. 2 adet domatesi rendeleyip tencereye ilave edin.

Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz ve toz şeker ekleyin. Kısık ateşte pişirin.

Yemek piştikten sonra kapağı açmadan 10-15 dakika yemeği dinlendirin.

Dondurulmuş Barbunya:

Buzluktan çıkardığınız ya da marketten aldığınız dondurulmuş barbunyayı tencerenin içine su ilave ederek haşlayabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemlerin aynısını kullanarak pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Faydalı bilgiler: Barbunya şeker hastalığına iyi gelmektedir. Diyabet hastaları öğünlerine barbunya ekleyebilirler. Bunun haricinde barbunya; kan şekerini düzenler, kas ve eklem ağrıları için ağrı kesicidir, baş ağrısına iyi gelir.

En önemli yararlarından biri de yemeklerde tüketildiğinde vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırmasıdır. Barbunya cilt hücrelerinin hızlıca onarılmasını sağladığı için sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Uzmanlar düzenli tüketildiğinde vücut direncini arttırdığını da söylemektedirler.