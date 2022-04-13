Basmati Pirinç Nasıl Pişirilir? Basmati Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır?

Ülkemizde yetişen pirince oranla daha uzun ve büyük olan pirinç türüne basmati pirinç olarak adlandırmaktayız. Yani Türkiye'de Basmati pirinç yetişmemektedir. Bunun en önemli sebebi diğer pirinçlere göre daha ılıman bölgelerde yetişmesidir. Diğer pirinçlere oranla düşük nişasta oranına sahip olması ve gluten olmaması sporcular ve diyetisyenler tarafından tercih sebebi olmuştur. Basmati pirinci gluten içermediğinden çölyak hastaları tarafından da tercih edilmektedir. Himalaya Dağlarında yetişen basmati pirinci son zamanların ilgi odağı diyebiliriz. Basmati pirinç pilavı nasıl pişirilir? Konusunu ele aldık. Hazırsanız, haydi tarife başlayalım…

Basmati Pirinç Püf Noktaları

Basmati pirinç diğer pirinç türlerinden farklı olduğu için pişirmesi de farklılık göstermektedir. Basmati pirinç, nişasta içermediğinden dolayı pişirmeden önce kesinlikle ısıtmaya gerek yoktur. Pirinci suda bekletme bu pirinç türünde yoktur. Pirinci pişirmeden önce yıkamanız yeterli olacaktır.

Basmati pirincinin pişmesi diğer pirinç türlerine göre daha uzundur. Bunun nedeni bu pirincin daha uzun ve büyük olmasıdır. Pilavın ölçüsü bire iki olarak ölçülerek yapılması tavsiye edilir. Yoğurt çorbası, dolma, sütlaç yaparken bu pirinci kullanacaksanız pişirme süresine dikkat etmelisiniz.

Basmati Pirinç Nasıl Yapılır?

Basmati pirinç yapımına başlamadan önce malzeme listemizi sizlerle paylaşalım:

1 su bardağı basmati pirinç

1,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Basmati pirinci yıkarken çok suyla temas ettirmeyin. Basmati pirinci diğer pirinçlerden daha büyük ve uzun olduğu için daha fazla su çektiğini belirtelim. Birçok baharatla tatlandırma şansınız var. Basmati pirinci kokulu bir pirinç olduğundan baharat konusunda tedirgin olabilirsiniz.

Basmati Pirinç Nasıl Pişirilir?

Pilav tencerenizi hazırlayın. İçerisine tereyağı ekleyin. Basmati pirinci tencerenin içine ekleyin. Pirincin kavrulmasını bekleyin. Birkaç dakika kaynadıktan sonra üzerine kaynar su ekleyin. Pilav suyu çekene kadar bekleyin. Üzerine bir peçete koyularak 5 dakika demlenmeye alınır. Servis tabağına alarak sıcak olarak servis edebiliriniz.

Kısa notlar: 1 porsiyon basmati pirinç pilavı, yaklaşık 130 kalori olarak hesaplanmıştır. Basmati pirinci "orta glisemik indeks" seviyesine sahiptir. Bu nedenle şeker hastalarının tüketimine daha uygundur. Glisemik indeks, gıdaların kan şekerini yükseltme hızına glisemik indeks denir. Fiyat olarak ise diğer pirinç türlerine göre daha pahalıdır.