Bonfile Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Bonfile Et Nasıl Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Lezzetiyle ön plana çıkan et çeşitlerinden birisi olan bonfile, dananın sırt bölgesindeki yumuşak parçadır. Diğer etlere nazaran yumuşak olması ve besin değerinin fazla olması tüketilmesi noktasında önemli bir yere sahiptir. Özel soslarla birlikte güzel bir lezzet oluşturan bonfileler, farklı yöntemlerle tüketilir. Böylelikle dileyen herkes tavada, ızgarada veya fırında bonfileleri pişirebilir. Genellikle ızgarayla pişirilen bonfilelerin doğru koşullarda pişirilmesi gerekir. Bonfilenin tüketimi kadar pişirme süreci de bu noktada önem kazanmıştır. İnsan sağlığı açısından faydalı olan bonfilelerin pişirme süresinin tam yerinde olması gerekir. İlk defa bonfile pişirecek kişiler, nasıl pişirilir sorusunun cevabını merak etmiştir. Bu balığın pişirilme sürecinde püf noktaları bilmek önemlidir.

Bonfile Nasıl Pişirilir?

Bonfile pişirirken birden fazla yöntem kullanılabilir. Bonfileler fırında, ızgarada veya tavada pişirilebilir. En çok tercih edilen pişirme yöntemi ise ızgaradır. Bonfile pişirmeden önce, alacağınız bonfilenin sinir ve yağlardan arındırılmış olmasına özen gösterin.

Tavadan bonfile pişirmek için öncelikle tavayı ocağa alın. Tava ısınmaya başladığında, bonfileyi koyun ve yüksek ateşte her iki yanını pişirin. Pişirme süresi değişiklik göstermekle beraber, bir parmak kalınlığında olanlar 3 dakika, daha kalınları ise ortalama 5 dakikada pişer.

Izgarada pişirmek için, ızgarayı ısıtın ve marine ettiğiniz bonfileyi ızgaranın üzerine alın. Yüksek ısıda bonfilenin her iki tarafının pişirdiğinizden emin olun. Pişirme süresi uzadığında, et sertleşmeye başlayacaktır. Bu yüzden süreyi ayarlamak önemlidir.

Bonfileyi pişirmede bir diğer yöntem fırınlamadır. Bonfileyi yüksek ateşte, tavada mühürleyin ve fırın tepsisinin içerisine alın. Bonfileyi önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız bonfileyi 4 dakika dinlendirin ve sonra servis edin.

Bonfile Et Nasıl Pişirilir?

Çok severek tüketilen et türleri arasında yer alan bonfileler, yumuşacık olma özelliğiyle kolaylıkla ağızda dağılmaktadır. Bonfile et tüketiminde farklı pişirme yöntemleri karşımıza çıkar. İster sade olarak ister yemeklerin yanında tüketebileceğiniz bonfileler farklı yemek tarifleriyle de karşımıza çıkar.

Tavada bonfile eti pişirmek için öncelikle etin her iki yüzüne tuz ve karabiber serpin. Tavaya zeytinyağı ekledikten sonra bonfileyi koyun. Her iki tarafını çevirerek yaklaşık 4 dakika pişirin. Daha sonra kızaran bonfileleri tavadan çıkartın.