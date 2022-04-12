Brüksel Lahanası Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Brüksel Lahanası Nasıl Yapılır?

Avrupa'da yaygın olarak yetiştirilen fakat ülkemizde nadiren de olsa yetiştirilen Brüksel lahanasına ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Gerçek anlamda antioksidan deposu olup hasarlı hücrelerin yaklaşık %30 oranında onardığı düşünülmektedir. Brüksel lahanası içeresindeki lif kan şekeri seviyelerini düzenler. Sindirimi düzenleyip, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Günlük minimum C vitamini ihtiyacının yüzde 150'sini karşılar. Kan pıhtılaşmasına yardımcı olur, göz sağlığına iyi gelir, demir emilimini destekler. Ayrıca kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere kronik hastalık risklerinin azalmasına katkı sağlar. Bu kadar yarara sahip olan Brüksel lahanasının yemeğini yapmak ister misiniz? O zaman sizlere Zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifini verelim. Hem pratik hem de çok kolay. Brüksel Lahanası nasıl pişirilir? İşte tarifimiz…
Öncelikle aşağıdaki malzemeleri hazırlayalım:
Brüksel lahanalarının dış yapraklarını soyalım. Arından ortadan ikiye ayıralım. Şimdi gelelim pişirme kısmına.
Not: Bu sebzenin acısını almak için Brüksel lahanasını yıkadıktan sonra soğuk bir su içinde 20 dakika bekleterek acılığını alabilirsiniz. Su dolu bir kabın içinde buzdolabında da bekletebilirsiniz. Soğuk su acıyı alacaktır. Bir de Brüksel lahanasının yanına et yemekleri yakışmaktadır. Tavuk baget, et sote gibi yemekleri tercih edebilirsiniz.