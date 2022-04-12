Ciğer Nasıl Pişirilir? Dana, Kuzu Ve Tavuk Ciğeri Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Yapılır?

Sofralarımızda yer edinen ve her dönem severek tüketilen ciğer, insan sağlığı açısından faydalarıyla da dikkat çeker. Hayvanın organlarından birisi olan ciğer, sakatat grubuna girer. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan ciğer, çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçmiştir. Sıklıkla tüketilen ciğerin farklı çeşitleri bulunur. Bu durumda dana ciğeri, kuzu ciğeri ve tavuk ciğeri birbirinden farklıdır. Satın alırken ciğerin taze olması en önemli kurallardan birisidir. Ciğer sade olarak tüketildiği gibi, diğer yemeklerle beraber de tüketilir. Özellikle sebzelerle güzel bir lezzet katan ciğer, sote şeklinde de tüketilir. Ciğerin tüketimi kadar pişirme süreci de önemlidir. Bu durumda ciğeri pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmekte fayda vardır.

Ciğer Nasıl Pişirilir?

Ciğer tüketimi, sağlığımız için önemlidir. Ciğeri evde hazırlayan kişiler, pişirme teknikleri konusunda araştırma yapar. Ciğer pişirmek için öncelikle iyice yıkanmış olduklarından emin olmak gerekir. Yıkama işleminden önce ise ciğerin yüzeyindeki kalıntıların alındığından emin olun.

Dana ciğerini pişirmek için öncesinde, sirke ve tuzla bekletilmelidir. Böylece ciğerler piştikten sonra çok daha yumuşak olacaktır. Kuzu ciğerini pişirirken dikkat edilmesi gereken nokta, dana ciğerine göre daha az pişirmektir. Kuzu ciğeri daha yumuşak olduğu için süreyi daha az tutmada fayda vardır.

Ciğer pişirme işleminde farklı yöntemler karşımıza çıkar. Ciğer kavurması için soğan, biber ve domates de kullanılır. Bunun için tavada soğanları kavurduktan sonra biberleri ekleyip kavurmaya devam edilir. Ardından ciğerler ve domatesler eklenir. Arnavut ciğeri yapmak için, ciğerler kuşbaşı olarak kesilir. Unlu ve baharatlı bir karışım hazırlanır ve ciğerler una bulanır. Ciğerler kızgın yağda kızartılır ve servis edilir.

Tavuk Ciğeri Nasıl Pişirilir?

Çok severek yenilen tavuk ciğeri de farklı tariflerle karşımıza çıkar. Sağlığımız için faydalarıyla bilinen tavuk ciğerinin pişirilmesinde bazı detayları bilmek gerekir. Öncelikle, tavuk ciğeri pişirirken ciğerin kurumaması gerektiği konusunda emin olmalısınız. Bunun için ciğerin öncesinde marine edilmesi tavsiye edilir.

Bu sos için zeytinyağı, kekik, kimyon ve tercihe göre pul biber konulur. Bu sosta tavuk ciğerinin 2 saat beklemesi yeterlidir. Tavuk ciğerinin içerisine doğranmış soğan, sarımsak ve yeşilbiberi koyup kavurabilirsiniz. Tavuk ciğerini kısık ateşte 4-5 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.