Et Nasıl Pişirilir? Hangi Et Nasıl Pişirilir Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Kırmızı et, doğru pişirilme teknikleriyle son derece lezzetli olan bir yiyecektir. Etin çok ya da az pişirilmesi tadına da etki edecektir. Bu yazımız ile birlikte doğru et nasıl pişirilir? Hangi et nasıl pişirilir? Sorularının cevabını öğrenebilirsiniz.

Kuşbaşı Et Nasıl Pişirilir?

Ülkemizde en çok tercih edilen et çeşidi kuşbaşı ettir. Kuşbaşı et iri bir şekilde olan ve küp doğranan ete denmektedir. Kuşbaşı et, soteleme yöntemiyle pişirilir. Öncelikle ısıtılmış bir tava içerisine kuşbaşı etler atılır ve suyunu çekene kadar kavrulur ve tereyağı ya da sıvı yağ eklenir. Ardından küp küp doğranan soğan ve yeşil biberler atılır.

İyice pişen soğan, et ve biberlerin ardından yine küp şeklinde doğranan domates ve salça ilave edilir. Salça kokusu çıkana kadar kavrulur ve az miktarda su ile açılır. Son suyunu çeken et soteye tuz, karabiber ve sevilen diğer baharatlar eklenir, iyice karıştırılır. Ardından ocaktan alınır. Et sote yanında genellikle pilav ya da makarna gibi karbonhidratlar tercih edilir.

Izgara Et Nasıl Pişirilir?

Izgara et, etin en sağlıklı halidir. Çünkü içerisinde yüksek miktarda yağ ya da baharat barındırmaz. Izgara et için etin uzunlamasına ve geniş şekilde kesilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kesilen et, ısıtılmış ızgaraya ya da fırının ızgara ayarında pişirilmeye bırakılır.

Kimi zaman ızgara et pişirilmeden önce marine işlemi de yapılabiliyor. Tuz ve yağ sürülerek birkaç saat bekletilen et marine edilir. Ardından ise pişirme aşamasına alınır. Izgara eti salata, bulgur pilavı ya da haşlanmış sebzelerle birlikte tüketerek sağlıklı ve lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Et Haşlama Nasıl Pişirilir?

Et haşlama et ve birkaç sebzenin birlikte kaynatılarak vitaminlerini suya geçirmesine denir. Bu yöntem kemikli et ile yapılmaktadır. Satın alacağınız kemikli eti derin bir tencere içerisinde bulunan suya atın ve orta ateşte yanan ocak gözüne koyun. Ardından orta büyüklükte kesilmiş olan patates, soğan, havuç ve sarımsağı ekleyin.

Kaynamaya başlamasının ardından tuz ekleyebilirsiniz. İyice kaynayan et haşlama ocaktan alınır ve çorba gibi tüketilir. Et haşlama eskiden annelerin en çok tercih ettiği pratik ve sağlıklı bir sulu yemektir. Dilerseniz, haşlanan eti didikledikten sonra haşlanan sebzelerle birlikte blenderdan geçirerek tam bir çorba kıvamına getirebilirsiniz. Bu işlemi et haşlamayı yoğurt ile terbiye ederek de yapabilirsiniz.

Tavada Et Nasıl Pişirilir?

En kolay et pişirme yöntemlerinde bir diğeri de tavada pişirme yöntemidir. İyice ısıtılan tavaya dilediğiniz şekilde kesilmiş olan eti koyun. Ardından üzere bir miktar sıvıya ekleyerek ters, düz ederek pişirin. İstediğiniz kıvama gelen etin üzerine tuz, karabiber ve sevdiğiniz baharatları ekleyerek tavadan alabilirsiniz.

Tavada pişirilen etin yanında pirinç pilavı ya da bulgur pilavı tercih edebilirsiniz. Kimi zaman tavada et pişirilerek ekmek arası şeklinde de tüketilebiliyor. Ekmek arası şeklinde tüketecekseniz yanına patates kızartması da ekleyebilirsiniz.