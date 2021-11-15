Farkında değiliz! Mutfakta sıklıkla yaptığımız 10 hata

Bu yüzden insanların yemek pişirirken yaptığı en yaygın hataların bir listesini çıkardık. Bu hataları ortadan kaldırmak ise sadece birkaç ipucuna bakıyor. İşte mutfakta sizleri profesyonel hale getirecek püf noktaları ve yapılan hatalar...

DONDURUCUDAN ÇIKAN TAZE ETİ PİŞİRMEK

İnsanların bir parça eti dondurucudan çıkarıp ateşe, fırına veya ızgaraya koyduğunu görmek çok yaygındır. Bu büyük bir hatadır, çünkü etin dışı pişmiş gibi görünse de içi çiğ olacaktır. Pişirmeden 24 saat öncesine kadar buzdolabına koyabilirsiniz, böylece buzunun çözülmesi için gereken her zaman olur.

TÜM YİYECEKLERİ KESMEK İÇİN AYNI BIÇAĞI KULLANMAK

Herhangi bir yemeği hazırlamak için tek bir bıçak kullanarak işten tasarruf ettiklerini düşünenler yanılıyorlar. Her kesim için doğru bıçağı kullanmak, tüm süreci daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Eti kesmek için büyük bir bıçak seçin; sebzeler, meyveler ve hatta kemikli kümes hayvanları için küçük bir bıçağı tercih edin; ekmek kesmek için tırtıklı bir bıçak idealdir.

YENİ PİŞMİŞ PİRİNCİ KARIŞTIRMAK

Nasıl olduğunu görmek, hatta tadına bakmak için, bazı insanlar pirinci karıştırma hatasına düşerler , ancak elde ettikleri tek şey onu daha da lapa hale getirmek olacaktır. Bunun nedeni, pirinci karıştırmanın nişastayı serbest bırakması ve ayrıca tahılın kırılmasıdır.

Bu nedenle, pişerken ve yeni pişmişken tane tane kalması için pirinci karıştırmaktan kaçınmalısınız. Öte yandan, doğru miktarda su kullanmalı genellikle tahılın türüne bağlı olarak ve karıştırmadan pişirme süresini, yani ortalama bir bardak suyu beklemelisiniz. Beyaz pirinç için 15 ila 25 dakika ve kahverengi pirinç için yaklaşık 45 dakika süre yeterlidir.