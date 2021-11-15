Farkında değiliz! Mutfakta sıklıkla yaptığımız 10 hata

Bu yüzden insanların yemek pişirirken yaptığı en yaygın hataların bir listesini çıkardık. Bu hataları ortadan kaldırmak ise sadece birkaç ipucuna bakıyor. İşte mutfakta sizleri profesyonel hale getirecek püf noktaları ve yapılan hatalar...
DONDURUCUDAN ÇIKAN TAZE ETİ PİŞİRMEK
İnsanların bir parça eti dondurucudan çıkarıp ateşe, fırına veya ızgaraya koyduğunu görmek çok yaygındır. Bu büyük bir hatadır, çünkü etin dışı pişmiş gibi görünse de içi çiğ olacaktır. Pişirmeden 24 saat öncesine kadar buzdolabına koyabilirsiniz, böylece buzunun çözülmesi için gereken her zaman olur.
TÜM YİYECEKLERİ KESMEK İÇİN AYNI BIÇAĞI KULLANMAK
Herhangi bir yemeği hazırlamak için tek bir bıçak kullanarak işten tasarruf ettiklerini düşünenler yanılıyorlar. Her kesim için doğru bıçağı kullanmak, tüm süreci daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Eti kesmek için büyük bir bıçak seçin; sebzeler, meyveler ve hatta kemikli kümes hayvanları için küçük bir bıçağı tercih edin; ekmek kesmek için tırtıklı bir bıçak idealdir.
YENİ PİŞMİŞ PİRİNCİ KARIŞTIRMAK
Nasıl olduğunu görmek, hatta tadına bakmak için, bazı insanlar pirinci karıştırma hatasına düşerler , ancak elde ettikleri tek şey onu daha da lapa hale getirmek olacaktır. Bunun nedeni, pirinci karıştırmanın nişastayı serbest bırakması ve ayrıca tahılın kırılmasıdır.
Bu nedenle, pişerken ve yeni pişmişken tane tane kalması için pirinci karıştırmaktan kaçınmalısınız. Öte yandan, doğru miktarda su kullanmalı genellikle tahılın türüne bağlı olarak ve karıştırmadan pişirme süresini, yani ortalama bir bardak suyu beklemelisiniz. Beyaz pirinç için 15 ila 25 dakika ve kahverengi pirinç için yaklaşık 45 dakika süre yeterlidir.
BİFTEĞİNİZİ HAZIR OLUR OLMAZ DİLİMLEMEK
Eti buzdolabından çıkarır çıkarmaz baharatlamanın yanı sıra, çok sık yapılan bir başka hata da kavurma biter bitmez kesmektir. Pişen eti dilimlemek için birkaç dakika beklemek gerekir.
YANLIŞ TİPTE YAĞ KULLANMAK
Tüm yemeklik yağlar aynı değildir. Bazıları kızartma ve soteleme için mükemmeldir, diğerleri ise yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında ekşi bir tat alır. Saf zeytinyağının rengi daha koyu ve aroması daha güçlüdür. Sos hazırlamak ve düşük sıcaklıklarda sote yapmak için idealdir. Ancak, 191ºC üzerindeki sıcaklıklar için kullanılmaması gerekir.
Ayçiçek yağı gibi bitkisel yağlar kızartma, kavurma ve fırınlama için en uygun olanlardır. Mısır yağı daha yumuşaktır ve pişirme, kızartma ve derin kızartma için kullanılır. Kanola yağı, kolza bitkisinden elde edilir ve fırınlama, ızgara, tavada kızartma ve kavurma için kullanılabilir.
MALZEMELERİ HENÜZ SOĞUKKEN TENCEREYE KOYMAK
Bir başka yaygın hata da, yiyecekleri daha soğukken tavaya koymaktır, bu da daha fazla yağ emmesine neden olur.Tava ısınana kadar 2-3 dakika bekleyebilirsiniz.
HAZIRLARKEN YEMEĞİN TADINA BAKMAMAK
İdeal hijyen koşulları sağlandığı sürece yemek pişirirken tadına bakmakta bir sakınca yoktur. Sosun iyi olup olmadığını veya etin, makarnanın veya her ne hazırlıyorsanız, doğru noktada ve dokuda olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bu tadım, hatalardan kaçınmanızı sağlar ve tarifinizi düzeltmeniz ve düzeltmeniz için size zaman tanır.
MAKARNAYI PİŞİRECEĞİNİZ SUYA YAĞ İLAVE ETMEK
Bu, derhal çürütülmesi gereken bir efsanedir. Makarna suyuna yağ eklemek makarnayı ağırlaştırarak sosun yapışmasını zorlaştırabilir. Bunun nedeni yağın su ile karışmamasıdır.
MAKARNANIN PİŞTİĞİ SUYU DÖKMEK
Genelde makarnanın piştiği suyu döküyoruz. Bu büyük bir hata, çünkü bu su, sosu daha tutarlı ve lezzetli hale getirmek için kullanılıyor. Bu nedenle bu sıvının bir kaba aktarılıp kıvamı koyulaşacak olan sosla karıştırılması tavsiye edilir.
SOĞANI YANLIŞ ŞEKİLDE KESMEK
Soğan dilimlemeyi düşünürken gözleriniz doluyor mu? Bu, onu dilimler halinde kesip hücrelerini parçaladığımızda ve gözyaşlarıyla birleştiğinde yanan gözlere neden olan gazları salmasına neden olduğumuzda olur.
Neyse ki bunun bir çözümü var: Keskin bir bıçakla soğanın liflerinin yönünü izleyerek dilimleyin . Bunlar kökten gövdeye uzanan çizgilerdir. İdeal olan, soğanı şeritler halinde kesmektir. Bu, daha az tahriş edici aerosol üretimini sağlayarak gözlerinizin yanmasını engelleyecektir.