Her Sofranın Vazgeçilmezi: Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Zeytinyağlı yaprak sarması, yapılışı sırasında birkaç püf noktası barındırıyor. Tek tek sarması vakit alsa da hem sevdiklerinizle bir araya gelerek yaptığınızda harika vakit geçirebilir hem de bu muhteşem lezzeti sofralarınızda birlikte tadabilirsiniz. İşte zeytinyağlı yaprak sarma tarifi…

MALZEMELER

300 gram yaprak

½ su bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 avuç maydanoz

Karabiber

Tuz

Pulbiber

Nane

Kimyon

Toz Biber

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI