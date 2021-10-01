İki tost ekmeğine ihtiyacınız yok! İşte muhteşem tek ekmekli tost

TikTok kullanıcısı FoodMadeSimple, artık sadece bir dilim ekmekle tost yapmanın yolunu bularak, yeterince peynir olmaması veya sandviçin köşelerini doldurma sorununu ortadan kaldırıyor.

Videoda, kullanıcı bir dilim ekmek alıyor ve iç kısımlarına baskı uygulayarak bir alan oluşturuyor. Kullanıcı daha sonra tost ekmeğini ısıtır, iki yumurta alır ve bunları karıştırmak için bir çatal kullanır ve ardından ekmek parçasını bir fırın tepsisine aktarır.

Daha sonra daha önce bastırarak alan açtığınız nokta sayesinde ekmeğe istediğiniz dolguyu koyabilirsiniz. TikTok kullanıcısı pastırma, taze soğan ve rendelenmiş peynir koyuyor ve ardından yumurta karışımını üstüne döküyor. Yumurta karışımının çok fazla taşmamasına dikkat edin. aksi takdirde çırpılmış yumurtaya dönüşecektir.

Peyniri bizim kadar seviyorsanız üzerine biraz daha rendelenmiş peynir koyun ve peynir tamamen eriyene kadar kıtır ve altın rengi olana kadar fırına koyun.Nihai ürün, kiş benzeri veya tortilla tipi bir yemeği andırıyor ancak klasik peynirli tost ekmeğine harika ve kolay bir alternatif.