İstavrit Nasıl Pişirilir? Fırında Yağda, Tavada İstavrit Balığı Nasıl Yapılır?

İstavrit balığı kılçıklı bir balık olmasına rağmen eti de bol bir balıktır. İstavrit balığı, insan vücuduna oldukça faydaları bulunan bir balık çeşididir. Hormon dengeleme, migren, kanser, kolesterol, kan basıncı, kas ve eklem ağrıları ve damar daralması için istavrit balığı tüketebilirsiniz. Peki, istavrit nasıl yapılır? Sorularının cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamına göz atmayı ihmal etmeyin.

İstavrit Nasıl Pişirilir?

İstavrit için birkaç pişirme yöntemi bulunmaktadır. İstavrit pişirilmeden önce mutlaka içi temizlenmelidir ve bol su ile durulanmalıdır. Akan kan tamamen bitene kadar su ile yıkanması gerekmektedir. İstavrit balığını pişirmenin ardından dilerseniz balık sosu hazırlayarak üzerine dökebilir ve tüketebilirsiniz. İstavrit balığını tavada, fırında ya da yağda kızartma yöntemleri ile pişirebilirsiniz.

Tavada İstavrit Nasıl Pişirilir?

Tavada istavrit pişirmek için öncelikle istavrit balıklarının tuzlu un karışımına bulanması gerekmektedir. İşlemin ardından geniş bir tavaya istavrit balıklarını yatay olacak şekilde dizin. Ardından tavayı orta ateşe alın.

Tek tarafı iyice pişen istavrit balıklarını düz bir tencere kapağı yardımıyla ters-düz edebilirsiniz. İki tarafı kızaran istavrit balıklarını ocaktan alabilirsiniz. Ülkemizde balığın yanında en çok salata tüketilmesi tercih edilir.

Fırında İstavrit Nasıl Pişirilir?

İstavrit balığı yağsız bir balık olduğu için her türlü pişirmeye uygun bir balıktır. Bu yüzden istavrit balığını fırında da rahatlıkla pişirebilirsiniz. Öncelikle bir fırın tepsisinin üstüne yağlı kağıdı yayın. Ardından önceden temizlenip ayıklanmış istavrit balıklarını tepsiye dizin. Daha sonra üzerine yuvarlak şekillerde kesilmiş olan soğan ve limon dilimlerini koyun. En son işlem olarak tuz ve zeytinyağını balığın üzerinde gezdirin.

Dilerseniz sarımsak rendesi de koyabilirsiniz. Hazır olan tepsiyi fırına yerleştirin. Fırının alt üst ayarını açarak 200 derecede pişirmeye başlayın. Küçük bir balık olduğu için pişme süresi de uzun sürmeyecektir. Bu sebeple kontrollü ilerlemeye özen göstermelisiniz. Yaklaşık 15-20 dakikada balıklar pişecektir. Sebze ile birlikte pişen fırında istavrit balığını dilerseniz yanında haşlanmış patates ile birlikte tercih edebilirsiniz.

Yağda İstavrit Balığı Nasıl Pişirilir?

Lezzet olarak en sevilen pişirme yöntemi olan yağda pişirme yöntemi, çocuklara balık sevdiren bir yöntemdir. Derin bir kızartma tenceresine sıvı yağ ekleyin ve kızdırmaya bırakın. Bu sırada temizlenen istavrit balıklarını mısır unu ve tuz karışımına bulayın. Mısır ununu balıklara iyice yapıştırmak için öncesinde az miktarda sıvı yağa bandırabilirsiniz. Ardından iyice kızmış olan yağın içerisine istavrit balıklarını koyun ve pişirmeye başlayın.

Kızartma yöntemi ile pişen istavrit balıkları çıtır bir görünüm alana kadar dikkatli bir şekilde karıştırarak pişirin. Piştiğinden emin olduğunuz balıkları ocaktan alabilirsiniz. Bu yöntem ile pişirmede de en çok tercih edilen tüketim şekli salata ile birlikte tüketmektir. Özellikle roka istavrit balığının yanına çok yakışacaktır.