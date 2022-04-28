Kalamar Nasıl Pişirilir? Evde Fırında Ve Tavada Kalamar Nasıl Yapılır?

Kalamar birçok faydasının yanı sıra çok fazla tüketildiğinde zararlı etkiler yapabilecek bir yiyecektir. Bu nedenle kalamar tüketiminin kontrollü olması önem taşır. B2, B3 ve B12 vitaminleri yönünden de zengin olan kalamar, spor yapan kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilir. Sizler için hazırladığımız kalamar tarifine göz atmak istiyorsanız yazımızın devamını incelemelisiniz.

Kalamar Nasıl Pişirilir?

Kalamar büyük restoranlarda bütün halde bulunur. Bu nedenle kalamarı ayıklamak ayrı bir görev ister. Bu nedenle evde kalamar nasıl yapılır? Sorusu akıllara gelir. Kalamarı marketlerde hazır halde bulabileceğiniz gibi balık pazarlarından bütün halde de satın alabilirsiniz. Kalamarın yapımı için öncelikle bütün halde bulunan kalamar iç organlarından çekme yöntemi ile arındırılır. Ardından şeffaf halde bulunan kemik çıkarılır.

Bol su ile temizlenen kalamar en son olarak üst kısmında bulunan zardan ayrılır. Bu işlemlerin ardından kesilen kalamar, pişmeye hazır hale gelir. Kalamar kızartma yöntemi ile pişirilen bir deniz ürünüdür. Kızartmadan önce ona özel bir sos hazırlanır ve marine edilir. Kalamarı pişirmek için hazırlanan marine sosu; Bir şişe maden suyu, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbonat ile hazırlanır. Bu sos içerisine doğranan kalamarlar eklenir ve bekletilebilen en uzun sürede bekletilir. Eğer vaktiniz yeterliyse bir gün kadar bekletebilirseniz kalamar daha lezzetli olacaktır.

Marine sosunda bekletilen kalamarı kızartma işlemine geçmeden önce una bulamalısınız. Bunun için beyaz un kullanmak yeterli olacaktır. Bir tavada kızdırdığınız yağın içerisine en son olarak una buladığınız kalamarları dizin. Rengi iyice dönene kadar kızartmaya devam edin. Ancak bu noktada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çok pişen kalamarın tadı lastik gibi ve lezzetsiz olacaktır. İyice pişen kalamarları ocaktan alın ve sıcak bir şekilde tüketin. Dilerseniz yanında salata, meze ve atıştırmalıklar hazırlayarak tüketebilirsiniz. Kalamarı fırında pişirmek ise en sağlıklı yöntemdir. Bütün halde bulunan kalamar temizlenip ayıklandıktan sonra içine dolgu karışımı sıkılır.

Bu dolgu karışımını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Örnek bir karışım olarak, beyaz peynir, domates, maydanoz, tuz ve karabiber karışımını söyleyebiliriz. Dolgu işleminin ardından kalamarları yağlı kağıt dizilmiş bir tepsiye yerleştirin. Ardından fırının alt üst ayarını 180 derecede açın. Kalamarları fırında pişirme süresi fırının özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle kontrollü pişirme yöntemi ile kalamarların üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Arada bir bıçak batırarak kalamarın yumuşaklığını da kontrol edebilirsiniz. Piştiğine emin olduğunuz kalamarları fırından çıkararak tüketime hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.