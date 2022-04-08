Karides Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Karides Nasıl Pişirilir Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Besin değeri yüksek deniz ürünlerinden birisi olan karideslerin tüketimi de yaygındır. Özellikle B12 vitamini, E vitamini ve Omega-3 bakımından zengin bu ürünün aynı zamanda kalorisi düşüktür. Lezzetli bir ürün olan karides farklı çeşitlerdeki pişirme teknikleriyle hem meze hem de ana yemek olarak tüketilebilir. Kolesterol içeriği yüksek olan bu balığın tüketiminde dikkatli olmakta fayda vardır. Bu ürünü ister tavada ister fırında veya ızgarada yapabilirsiniz. Karides pişirirken bazı püf noktaları bilmek gerekir. Belirli bir usulde pişirmek, bu besinden daha fazla verim almanızı sağlayacaktır. Karides tüketmek isteyen kişiler nasıl pişirildiği konusunda bilgi sahibi olmayabilir. Bu durumda karideslerin pişirilme yöntemlerini iyi bilmek gerekir.

Karides Nasıl Pişirilir?

Besin değerleri bakımından zengin bir deniz ürünü olan karideslerin nasıl pişirildiği sorusu oldukça merak edilir. Diğer deniz ürünlerinden farklı olarak karideslerin de bazı pişirme yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden ilki haşlamadır. Bunun için öncelikle karidesleri kaynar suyun içerisine atın ve 2-3 dakika pişirilmesini sağlayın.

Suda bekleme süresi karidesin türlerine göre değişiklik gösterebilir. Çimçim karideslerde 2-3 dakika, Jumbo karideslerde ise bu süre 4-5 dakika arası değişiklik göstermektedir. Bu süreçte karideslerin kabukları pembe renk olana kadar pişirmeye devam edin. Bu süreçten sonra karidesleri tüketebilirsiniz.

Karidesleri tavada pişirmek için ise öncelikle tavada tereyağını eritin ve sarımsakları, isteğe bağlı olarak da kırmızı biberi ekleyin. Pişirme süresinin sonuna doğru karabiber, maydanozu da ekleyebilirsiniz.

Dondurulmuş Karides Nasıl Pişirilir?

Kolayca bulunabilen karidesler, dondurulmuş şekliyle de karşımıza çıkar. Dondurulmuş karidesleri pişirmek için doğru tekniklere başvurmak gerekir. Dondurulmuş karidesi birçok yöntemle pişirebilirsiniz. Bu doğrultuda karidesleri tavada, fırında veya ızgarada yapabilirsiniz.

Karidesi fırında yapmak için öncelikle buzunun çözülmesine izin verin. Çözülen karidesleri bir tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine zeytinyağı, pul biber, tuz, limon suyu ve sarımsağı ekleyip karıştırın. Hazır hale gelen karidesi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyduktan sonra karidesler kızarana dek bekleyin. Izgarada ise karidesleri ortadan ikiye açıp ızgaraya ekleyin. Izgaraya tereyağı veya sıvıyağı sürerek karidesi daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Karides Tarifi

Karides ile yapılan pek çok tarif vardır. Kimi durumda haşlayarak veya kızartılarak tüketilen karidesler, aynı zamanda bir yemekle de tercih edilebilir. Bir tavaya tereyağını ekleyin ve orta ateşte ısıtın. Tereyağı köpürmeye başladığında, karidesleri ekleyin ve 30 dakika sote şekline gelmesini bekleyin. Sarımsak ve pul biberi ekledikten sonra en son maydanozu koyun ve servis edin.

Karides Nasıl Yapılır?

Karides pişirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de fırınlamadır. Bunun için öncelikle karidesleri yıkayın ve suyunu süzün. Bir kabın içerisine aldığınız karideslerin üzerine sarımsak, tuz karabiber ve sirkeyi ekleyin ve karıştırın.

Eritilmiş tereyağını da malzemenin üzerine ekledikten sonra, önceden ısıtılmış 200 derecelik bir fırında yaklaşık 6-7 dakika pişirin. Pişen karideslerin üzerine dilediğiniz üzere limon ve maydanoz ekledikten sonra tüketebilirsiniz.