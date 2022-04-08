Kaz Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Düdüklüde Kaz Eti Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Pişer?

Ördekgiller familyasında yer alan bir kuş türü olan kazlar açık alanlarda yayılarak beslenirler. Kazların etinin insan sağlığına faydasından ötürü tercih edilmektedir. Özel günlerde sofraların baş tacı olan kaz etinin tüketimi oldukça önemlidir. Lezzetiyle dikkat çeken bu et, başta Kars olmak üzere pek çok yörede sıklıkla tüketilir. Daha sağlıklı ve besleyici olan kaz etinin nasıl pişirilmesi gerektiği de önemli bir konudur. Kaz eti farklı yöntemlerle pişirilebilir. Pişirirken besin değerinin kaybolmaması için bazı noktalara dikkat etmekte fayda vardır. Son derece popüler olan kaz nasıl pişirilir sorusu, özel günlerde daha da anlam kazanmıştır.

Kaz Nasıl Pişirilir?

Sağlıklı bir et türü olan kaz eti, özel günlerde sofraların vazgeçilmezidir. Yüksek miktarda protein içeren bu et, pek çok vitamin ve minareli de içerisinde bulundurur. Kaz eti tüketiminde, pişirilme süreci son derece önemlidir.

Kaz etini pişirmek için haşlama ve fırında kızartma yöntemlerinden birisini kullanabilirsiniz. Fırında haşlama ve buğulama yapmak için öncelikle hazır olan kazınızı iyice yıkayın. Ardından, ete tuz ve karabiber ekleyip önceden ısıtılmış fırına koyun. Etin yanına patates, soğan gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Et yumuşamaya başladığında fırından çıkarıp dilediğiniz gibi tüketin. Haşlama yöntemi için ise iki gün tuzlanarak bekleyen kaz etini iyice yıkayıp, tencerenin içerisine atılır. Küçük parçalara ayrılmış kaz etinin üstüne az miktarda su koyduktan sonra haşlanması sağlanır.

Kaz Kaç Dakikada Pişer?

Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin kaz etinin belirli bir zamanda pişirilmesi gerekir. Besin değerini kaybetmemesi için bu süreyi ayarlamak önemlidir. Kaz etini haşlarken, kısık ateşte 2 buçuk saat kadar pişmesine izin verin. Eğer kaz eti fırında pişiyorsa bu süre, ortalama 1 saat olmalıdır.

Fırında ve Düdüklüde Kaz Eti Nasıl Pişer?

Kaz eti pişirmenin iki yöntemi vardır. Kimi insan düdüklüde pişirirken, kimisi de fırında pişirmeyi tercih edebilir. Kaz etini fırında pişirmek için öncelikle tuzlayıp iki gün boyunca dinlenmesine izin verin.

Dinlenme süresinin sonunda kaz etini kâğıt mendille kurutun ve daha önceden 160-170 dereceye ayarladığınız fırına eti koymadan önce derisini bıçağın sivri ucuyla açın. Böylece kazın kendi yağının o deliklerden dışarıya akabilmesi sağlanmış olur.

Fırında pişen eti yaklaşık bir saat sonra yumuşamaya başlamasıyla beraber çıkarın ve dilediğiniz gibi tüketin. Düdüklüde kaz etini pişirmek için ise eti güzelce yıkadıktan sonra düdüklüye yerleştirin. Üzerine yeterli kadar tuz ekleyip son kez suyunu katın ve yaklaşık 35 dakika pişirin.

Kars Kazı Nasıl Yapılır?

Kars kazı, o bölgenin yöresel lezzetleri arasında yer alır. Kars kazının tüketimi, sağlıklı olması yönünden önem taşımıştır. Bu sağlıklı kars kazının nasıl yapıldığı merak edilmiştir. Kars kaz etinin öncelikle iyice temizlenmiş olduğundan emin olun.

Her yerini yıkadıktan sonra, kesilen kazın iç ve dış kısmı tuzlayın ve 2 gün buzdolabında bekletin. Ardından, kaz eti iyice yıkayın ve derin bir tencerede pişirilmesini sağlayın Bunun için tencereye belirli bir miktar su koymak gerekir. Et kısık ateşte yumuşayana kadar pişmelidir.