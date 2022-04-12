Kefal Nasıl Pişirilir? Evde Tavada Kefal Balığı Nasıl Yapılır?

Ülkemizin üç tarafı da denizlerle çevrili olduğu için balık kültürü yönünden çok şanslıyız. Balık sezonunun açılmasıyla beraber tezgahlarda tazecik ve çeşit çeşit balıklar yer almaktadır. Bunlar arasında en çok sevilen ve tüketilen balık türlerinden biri kefaldir. Yağlı ve lezzetli olması onu tercih etmemizdeki en büyük sebeplerdendir. Çünkü yağlı olması fırında ve tavada kolayca pişmesi demektir. Bunların yanında etinin oldukça yumuşak olması diğer balık türlerinden onu ayırmaktadır. Dileyen tavada, fırında veya ızgarada kefal pişirebilir. Kefal balığı nasıl pişirilir? Diyorsanız kolları sıvayarak işe koyulalım.
Kefal Tarifi
Kefal balığı pişirmek için önce malzemelerimizi hazırlayalım. Malzemeler şu şekilde:
- 1 kilo kefal balığı
- 1 adet soğan
- 2 adet havuç
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Kekik, pul biber ve tuz
Kefal Nasıl Pişirilir?
Tavada Kefal
- Daha önce temizlemiş olduğunun kefalleri güzelce yıkayınız.
- Balıkları fileto halinde kesin.
- Soğan, sarımsak, kekik, tuz ve zeytinyağı ile soslayın.
- Vakti olanları 1-2 saat dolapta dinlendirebilirler. Balığın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
- Tavayı ocağa koyun ve içine sıvı yağı dökün. Hafifçe altını açarak yağı kızartın.
- Ardından mısır ununa bulayarak kızgın yağda kefali pişirmeye başlayın.
- Balıkları önlü arkalı olarak kızartın.
- Son olarak sıcak servis yapabilirsiniz.
Fırında Kefal
- Kefal iyice temizlendiğinden emin olun. Satın aldığınız yere temizletmeniz önerilir. Eğer bu konuda bilgi sahibiyseniz evde de temizleyebilirsiniz. Genelde ev hanımları evin kokmaması için evde temizlemeyi tercih etmemektedirler.
- Temizlediğiniz balığı iyice yıkayın.
- Balıkların üzerinden bıçak ile kesikler atın.
- Fırında pişirmek için fırın tepsisinin için yağlı kağıdı ekleyip hazır hale getirin.
- Meze için havuçları rendeleyin. Bir kabın içine rendelenmiş havuçları dökün ve etrafına soğan halkalarını ekleyin.
- Balıkları tuzlayın, tuzun balıkların içine iyice geçtiğinden emin olun.
- Balıkları fırın tepsisine teker teker dizin.
- Kefallerin üzerine de tuz, kekik, kırmızı biber ve sıvı yağ dökün.
- Alüminyum folyo ile tepsinin üzerini iyice kapatın.
- 180 derecede 20-25 dakika pişirilmesi gerekir.
- Pişmeye yakın balığın üzerindeki folyo alınır ve balığın üst kısımlarının kızarması sağlanır.
- Son işlem olarak servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun.