Kefal Nasıl Pişirilir? Evde Tavada Kefal Balığı Nasıl Yapılır?

Ülkemizin üç tarafı da denizlerle çevrili olduğu için balık kültürü yönünden çok şanslıyız. Balık sezonunun açılmasıyla beraber tezgahlarda tazecik ve çeşit çeşit balıklar yer almaktadır. Bunlar arasında en çok sevilen ve tüketilen balık türlerinden biri kefaldir. Yağlı ve lezzetli olması onu tercih etmemizdeki en büyük sebeplerdendir. Çünkü yağlı olması fırında ve tavada kolayca pişmesi demektir. Bunların yanında etinin oldukça yumuşak olması diğer balık türlerinden onu ayırmaktadır. Dileyen tavada, fırında veya ızgarada kefal pişirebilir. Kefal balığı nasıl pişirilir? Diyorsanız kolları sıvayarak işe koyulalım.

Kefal Tarifi

Kefal balığı pişirmek için önce malzemelerimizi hazırlayalım. Malzemeler şu şekilde:

1 kilo kefal balığı

1 adet soğan

2 adet havuç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kekik, pul biber ve tuz

Kefal Nasıl Pişirilir?

Tavada Kefal

Daha önce temizlemiş olduğunun kefalleri güzelce yıkayınız. Balıkları fileto halinde kesin. Soğan, sarımsak, kekik, tuz ve zeytinyağı ile soslayın. Vakti olanları 1-2 saat dolapta dinlendirebilirler. Balığın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Tavayı ocağa koyun ve içine sıvı yağı dökün. Hafifçe altını açarak yağı kızartın. Ardından mısır ununa bulayarak kızgın yağda kefali pişirmeye başlayın. Balıkları önlü arkalı olarak kızartın. Son olarak sıcak servis yapabilirsiniz.

Fırında Kefal