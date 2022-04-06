Kestane Nasıl Pişirilir? Evde Tavada Ve Fırında Kestane Nasıl Pişer?

Kış mevsiminin klasiği haline gelen kestaneler, insan sağlığına katkılarıyla da gündeme geliyor. Hastalıkları hafifletmesi, sakinleştirici özelliği bulunmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Lezzetiyle çocukları da büyüleyen kestane, kanser riskini de azaltıyor. Bunca faydası olan bir yiyeceği tüketmek de sağlığa iyi geliyor. Kestane pişirmenin çeşitli yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerle ilgili detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kestane Nasıl Pişirilir?

Pişirme yöntemleri açısından zengin bir yiyecek olan kestane, genellikle sokaklarda közlenmiş olarak satılıyor. Evde kestane pişirme yöntemleri ise farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Kestane pişirme yöntemlerinden hangisini kullanırsanız kullanın, değişmeyen bazı hususlar bulunuyor:

Kestanenin üzerine çizik atmanız gerekiyor. Bu çizik ne kadar derin olursa, lezzeti de o kadar artıyor.

Kestaneye atılan çiziğin yönü de bu noktada önem kazanıyor. Geniş yüzeye çizik attığınızda, yeme esnasında kestanenin kabuğunu kolayca soyabilirsiniz.

Kestane satın alırken daha büyük boy olanlarını tercih ederseniz, piştiğinde daha lezzetli olacaktır.

Kestane Tarifi

Sizler için birkaç kestane tarifi listeledik. Bunlardan ilki tencerede kestane tarifi:

Tencerede suyla kestane pişirebilir ya da düdüklü tencere ile kestane yapabilirsiniz.

Düdüklü tencere içerisine su koyarak buhar sepetinin içerisine kestaneleri ekleyebilirsiniz. Kestanelerin, düdük öttükten sonra en kısık ateşte 10 dakika boyunca pişmeye devam etmesi gerekiyor.

10 dakika dolduktan sonra ocağın altını kapatarak kestaneleri afiyetle yiyebilirsiniz.

Fırında Kestane Nasıl Pişirilir?

Kestane pişirme yöntemlerinden biri de fırın olarak biliniyor. İşte fırında kestane tarifi:

Öncelikle kestaneleri güzelce yıkamalı ve ardından geniş yüzeylerine çizik atmalısınız.

Ardından kestaneleri fırın tepsisine dizerek yaklaşık olarak 20 dakika boyunca pişirmelisiniz. Bu esnada fırın sıcaklığının 170 ila 205 derece arasında olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor.

Kestanelerin tepsiye yapışmaması ve tepsinin lekelenmesini önlemek amacı ile pişirme kağıdı kullanımını tercih edebilirsiniz.

20 dakikanın sonunda kestaneleri afiyetle yiyebilirsiniz.

Tavada Kestane Nasıl Pişirilir?

Bir başka kestane pişirme yöntemi olarak tava kullanılıyor. Kestaneleri yıkayıp çizik attıktan sonra tavada kestane tarifine geçebilirsiniz: