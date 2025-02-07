Kıyır kıyır ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi

MALZEMELER:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üstüne, beyazı hamura)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

2,5-3 su bardağı un (yavaşça ekleyin ve yoğurun)

1 tatlı kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı susam (üzeri için)

YAPILIŞI:

Hamuru Hazırlayın:

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve sıvı yağı geniş bir kaseye alın.

Yumurta beyazını, kabartma tozunu, tuz ve şekeri ekleyin. Karıştırın.

Rendelenmiş peyniri de ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Unu azar azar ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur ele yapışmamalı, pürüzsüz olmalı.

Şekil Verin:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, her birini uzun şeritler halinde açın.

Açtığınız şeritleri simit şeklinde şekillendirin. İki ucu birbirine yapıştırarak halka oluşturun.

Üzerini Hazırlayın:

Bir kasede yumurta sarısını çırpın. Simitlerin üzerine bu yumurta sarısını sürün.

Susamları bir tabağa dökün ve simitleri susama bulayın.

Pişirme:

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine simit şeklinde kurabiyeleri dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Kurabiyeler altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Soğutma ve Servis:

Kurabiyeleri fırından çıkarıp bir süre soğumaya bırakın. Ardından çayın yanına servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!