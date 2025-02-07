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Kıyır kıyır ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi

Kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiyeler, çay saatlerinize lezzet katacak! Tereyağı ve peynirin mükemmel uyumu, üzerine çörek otu ve susamın eklediği çıtırlıkla birleşiyor. Pratik ve hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafirlerinizi etkileyecek ve herkesin beğenisini kazanacak. Hem yumuşak iç dokusu hem de dışındaki kıtır kıtır doku, bu tuzlu kurabiyeyi özel kılıyor!

Giriş Tarihi: 07.02.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:02
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KIYIR KIYIR AĞIZDA DAĞILAN TUZLU KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üstüne, beyazı hamura)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

2,5-3 su bardağı un (yavaşça ekleyin ve yoğurun)

1 tatlı kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı susam (üzeri için)

YAPILIŞI:

Hamuru Hazırlayın:

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve sıvı yağı geniş bir kaseye alın.

Yumurta beyazını, kabartma tozunu, tuz ve şekeri ekleyin. Karıştırın.

Rendelenmiş peyniri de ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Unu azar azar ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur ele yapışmamalı, pürüzsüz olmalı.

Şekil Verin:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, her birini uzun şeritler halinde açın.

Açtığınız şeritleri simit şeklinde şekillendirin. İki ucu birbirine yapıştırarak halka oluşturun.

Üzerini Hazırlayın:

Bir kasede yumurta sarısını çırpın. Simitlerin üzerine bu yumurta sarısını sürün.

Susamları bir tabağa dökün ve simitleri susama bulayın.

Pişirme:

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine simit şeklinde kurabiyeleri dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Kurabiyeler altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Soğutma ve Servis:

Kurabiyeleri fırından çıkarıp bir süre soğumaya bırakın. Ardından çayın yanına servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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