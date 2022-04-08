Levrek Nasıl Pişirilir? Tavada, Fırında, Izgarada Levrek Balığı Nasıl Pişirilir Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Levrek, Moronidae familyasında yer alan yağsız bir balık türüdür. Ilık ve soğuk denizlerde yaşayan bu balıkların tüketimi son derece yaygındır. Zengin vitaminleri içerisinde barındırması, bu balığın popülaritesini de arttırmıştır. İçerisinde yüksek miktarda bulunan omega, çinko, protein, potasyum, fosfor, magnezyum sayesinde vücudun gerekli duyduğu vitaminler karşılanır. Kalp-damar hastalığına, kolesterole iyi gelen ve kan basıncını dengeleyen bu balık, bağışıklık sistemini güçlendiren bir özelliğe de sahiptir. Severek tüketilen bu ürün doğru pişirildiğinde son derece lezzetlidir. Bu durumda balığın pişirme süreci son derece önemlidir.

Levrek Nasıl Pişirilir?

Levrek balığı severek tüketilen deniz canlılarından birisidir. Levreği pişirmek için pek çok yöntem vardır. Bu balık fırında, ızgarada, haşlama ve buğulama yöntemleriyle pişirilir. Levreği tavada pişirmek için öncelikle balığı güzelce yıkamalısınız.

Balık sosu ile marine ettikten sonra levreği iki parçaya bölebilirsiniz. Bir yandan tavayı ocağa koyup, üzerine sıvıyağı ekleyin. Yağ kızarmaya başladığında, hazırlamış olduğunuz balıkları tavaya aktarın. Levreği arkalı önlü kızarttıktan sonra tavadan çıkarın ve fazla yağını süzün. İkinci bir yöntem olan fırında levrekte, öncelikle fırın tepsisine bir yağlı kâğıt serin.

Balıkları tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine limon, sarımsak ve soğanı ekleyin. Ardından, önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırında ortalama 30-40 dakika arası pişirin. Izgarada levrek pişirmek için, hazırlamış olduğunuz mangal teline balıkları yerleştirin. Levreğin her iki tarafının kızarmış olduğundan emin olduktan sonra tabağa aktarın ve servis edin.

Levrek Balığı Nasıl Yapılır?

Sofralarımıza güzel bir lezzet katan levrek balığının tüketimi için farklı yöntemler bulunur. Balığı sade şekilde tüketebileceğiniz gibi farklı tariflerle yeni bir lezzet katabilirsiniz. Bunlardan ilki olan buğulama; mantar, domates ve maydanoz ile hazırlanan levrek bu şekilde tüketilebilir.

Izgara yöntemiyle levrek hazırlamak için limon suyu, patates gibi farklı ürünlerle zenginleştirebilirsiniz. Daha doyurucu olması noktasında levrek pilavı da farklı bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sebzeler ve baharatlarla zenginleştirilen levrek balıkları, lezzetli olması noktasında ön planda yer alıyor.