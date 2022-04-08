Lüfer Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Lüfer, sağlıklı bir besin olmasıyla bilinen ve sofralara lezzet katan deniz ürünüdür. Ekonomik değeri yüksek olan lüferler, Pomatomidae familyasında yer alır. Özellikle ocak ve aralık ayında tezgahlarda yer edinen bu ürünün sıklıkla tüketilmesi gerekir. Lüferin içerisinde yüksek oranda bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, kişinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan bir özelliği olan bu ürün, tüketen kişinin çeşitli hastalıklardan korunmasında yardımcı olur. Ayrıca içerisinde yüksek miktarda B12 vitamini bulunduran lüfer, vücuda enerji verir. Birbirinden değerli özellikleri bulunan bu balığın tüketimi bu nedenle büyük bir öneme sahiptir. Lüfer tüketilirken iyi pişmiş olması dikkat edilmesi gereken bir konudur. İlk defa deneyecek kişiler lüfer nasıl pişirilir sorusu ile karşı karşıya kalır. Bu balığın pişirilme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, besinden alacağınız değerin daha fazla olması noktasında önemli bir yere sahiptir.

Lüfer Nasıl Pişirilir?

Etli beyaz bir ürün olarak ortaya çıkan lüferlerin nasıl pişirilmesi gerektiği, en çok merak edilenler arasında yer alır. Lüferi pişirmek için tava veya ızgara yöntemlerini kullanabilirsiniz. Farklı baharat ve sebzelerle de güzel bir lezzet katan lüferi fırında pişirmek için öncelikle bol suyla yıkamanız gerekir.

Bir kabın içine zeytinyağı, tuz karabiber ve sarımsağı karışım olarak hazırladıktan sonra balığa bu karışım sürülür. Fırın tepsisine soğan halkaları ve limonu dizdikten sonra üzerine lüferi yerleştirebilirsiniz. Kalan karışımı üzerine sürdükten sonra, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişiriyorsunuz.

Kızarmaya başlayan lüferi fırından alıp, tüketebilirsiniz. Diğer bir yöntem olan tavda pişirmede öncelikle, suyla yıkadığınız balığı ortadan ikiye ayırın. Teflon bir tavaya yağı ekleyin ve kızarmasına kadar bekleyin. Balıkları mısır ununa bulayıp, kızarmış tavaya ekleyin ve kısık ateşte pişmesini sağlayın. Lüferin her iki tarafının piştiğinden emin olduktan sonra 15 dakika sonra tavadan alın.

Kâğıtta Lüfer Nasıl Pişirilir?

Bir diğer yöntem olan kâğıtta lüfer pişirmede öncelikle yıkanmış ve suyu süzülmüş balığın üzerini çok derin olmayacak şekilde kesikler yapın. Başka bir kapta soğanları doğrayıp maydanozu ve küp küp doğanmış domatesi karıştırın. Sivri biberleri de ekledikten sonra balıkları zeytinyağı ve limona ovun.

Balıkların her birini kesilmiş kâğıt parçalarından birisine koyun ve üzerine az önceki karışımdan ekleyin. Kâğıdın her tarafını katlayıp, kapattıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin. Ardından bunları, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Balıklar piştikten sonra sıcak servis yapabilirsiniz.