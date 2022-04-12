Makarna Nasıl Pişirilir? Salçalı, Domatesli, Sade Makarna Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Yapılır?

İtalyanca adı Pasta olan makarna, ulusal yemek haline Sicilya kentinde gelmiştir. 1154 yılında makarna ile tanışan halk buradan tüm dünyaya makarnayı yaymayı başarmıştır. İlk zamanlarda makarna şimdikinden daha az malzemeye sahipti. Önceleri sadece irmik ve su karışımı ile meydana getirilen makarna, şimdilerde içerisine yumurta, tuz gibi malzemeler eklenerek zenginleştirilmiştir. Ayrıca, makarnanın taze ve kuru yani bildiğimiz paketli hali olduğunu da unutmamak gerekir. İki makarnanın yapım aşamaları birbirinden biraz farklılık göstermektedir. Bu yazımızda makarna çeşitlerine ve birbirinden lezzetli makarna tariflerine yer veriyoruz. Yazımızın devamına mutlaka göz atmalısınız.

Makarna Nasıl Yapılır?

Makarna taze ve kuru olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Kuru makarna, eski yöntemde olduğu gibi toz haline getirilmiş durum buğdayı ve su karışımıyla elde edilir. Bu iki malzeme hamur haline getirildikten sonra çeşitli hamur açma ve kesme aşamalarından geçer.

Hamurun son derece sert olması nedeniyle açma ve kesme işlemleri için makinelere ihtiyaç duyulur. Son aşamadan sonra ise kuru makarna paketlenir ve satışa hazır hale getirilir. Taze makarnada ise biraz farklılık vardır. Taze makarna yapımı için yumurta, un, su, tuz ve zeytinyağı malzemelerine ihtiyaç duyulur.

Tüm malzemeler karıştırılıp sert bir hamur elde edilene kadar yoğurulur. Yoğurma işlemi bittikten sonra açma ve kesme işlemi yapılır. Taze makarnayı paketli makarnadan ayıran en büyük özelliği, hamur elde edildikten sonra hemen pişirilmesi gerektiğidir. Ayrıca, taze makarnanın pişme süresi kuru makarnaya göre daha kısadır.

Makarna Nasıl Pişirilir?

Makarnanız taze ya da kuru olsun, önemli olan pişme uzunluğunun iyi tutturulması ve isteğe bağlı olarak diğer lezzet katacak sos ya da malzemelerle karıştırılmasıdır. Makarnayı hiçbir sos ile karıştırmadan da sade olarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde bile son derece lezzetli olan makarna, aynı zamanda her haliyle oldukça doyurucu etkiye sahiptir.

Taze makarna yapıldıktan sonra kurumasına mahal vermeden pişirilme aşamasına geçmesi gereken bir makarna türüdür. Taze makarna, şekil verildikten sonra kaynayan tuzlu suya atılmalı ve 3-4 dakika kadar bekletilmelidir. Çok pişmiş sevenler bu süreyi 5 dakikaya kadar çıkarabilirler. Kuru makarnada ise durum biraz farklıdır. Paketinden çıkarılan makarnanın pişme süresi yine paket üzerinde yazılı olur. Bu süreye bağlı kalmak makarnanın doğru pişmesi için yeterli olacaktır. Ancak, yine fazla pişmiş seven kişiler bu süreye ek olarak iki ya da üç dakika daha ekleyebilirler.

Taze ya da kuru makarna pişerken ayrı bir tavada domatesli, salçalı sos hazırlayabilirsiniz. Makarnanın pişme süresi tamamlandıktan sonra ise makarna süzülmeli ve bir yağ ile karıştırılmalı, ardından da pişirdiğiniz sos ile harmanlayabilirsiniz. Böylece, makarnanız yemeye hazır hale gelir.

Makarnaya En Çok Yakışan Soslar Nelerdir?

Makarnaya birçok şey katılarak lezzet şöleni haline getirilebilir. Makarna içerisine lifli, proteinli yiyecekler katıldığında daha sağlıklı hale bürünürken kremalı ve yağlı soslar eklendiğinde de son derece lezzetli olduğunu inkar edemeyiz. Makarnanız için kullanabileceğiniz soslar şu şekildedir;

· Pesto,

· Polonez,

· Marinara,

· Alfredo,

· Arabbiata,

· Napoliten,

· Mac and Cheese,

· Domates Sos,

· Salçalı Sos,

· Kremalı mantar ve

· Dört peynirli sos.

Bu soslardan damak zevkinize uygun olanı seçerek makarnanızı harikulade bir hale getirebilirsiniz.