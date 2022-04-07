Mantı Nasıl Pişirilir? Ev Yapımı, Dondurulmuş Ve Hazır Mantı Kaç Dakikada Pişer?

Lezzetiyle herkesin damağında iz bırakan yemeklerden birisi de mantıdır. Özellikle büyük bir uğraş sonucunda yapılan bu yemek, kimi durumda hazır satın alınarak da tüketilebilir. Ev mantısının dışında markette satılan dondurulmuş mantılar, özellikle öğrenciler veya zamanı olmayan pek çok kişi için kolay bir alternatif olarak karşımıza çıkar. Önceden bir marketten alınan veya dolapta dondurulmuş olarak bekletilen mantının nasıl pişirildiği önemli bir husustur. Bunun için ilk ve en önemli ihtiyacınız olan şey kaynamış sudur. Bundan sonra ne yapacağını bilemeyen pek çok kişi, mantı nasıl pişirilir sorusunun cevabını arar. Mantının daha lezzetli olmasında etkili olan pişirme sürecinin nasıl işlediğini bilmek son derece önemlidir.

Mantı Nasıl Pişirilir?

Türk yemekleri arasında popülaritesi hiçbir zaman bozulmayan mantı, kendine has lezzetiyle pek çok kişinin vazgeçilmezidir. Sarımsaklı yoğurt ve salçalı yağ ile damaklarda muazzam bir tat bırakan mantı, yapımı noktasında biraz meşakkatli bir yemektir.

Mantının hazırlanmasında pişirme süreci son derece önemlidir. Bunun için bir tencereye sıcak su koyulur ve kaynaması beklenir. Ardından, daha önceden hazırlanmış mantılar dikkatlice sıcak suyun içerisine aktarılır.

Mantılarınızı 20 ile 25 dakika arasında haşlayıp, mantıların iyice yumuşamasına izin verin. Hemen sonra altını kapatın ve dinlendikten sonra mantıların suyunu süzerek başka bir yere aktarın. Böylece sunum için diğer malzemeleri üzerine dökmeye başlayabilirsiniz.

Hazır Mantı Nasıl Pişirilir?

Mantı yapımında zamanı olmayan veya sıcak bir aile yemeğine hasret kalan pek çok kişi kimi durumlarda hazır mantıyı tercih eder. Marketten alınan hazır mantıları, kullanana dek buzdolabında kalmasına özen gösterin. Hazır mantınızı, kaynayan suyunuzun içine dikkatlice koyduktan sonra onların pişmesini bekleyin.

Mantının ne kadar sürede pişmesi gerektiği değişiklik göstermekle beraber genelde 20-25 dakikadır. Fakat hazır mantıların paketlerindeki tavsiye edilen dakikayı da dikkate almanızda fayda vardır. Mantılar piştikten sonra, suyunu süzerek geniş bir bor cama almanız ve biraz ılımaya başladıktan sonra malzemeleri koymanız tavsiye edilir.

Hazır Mantı Kaç Dakikada Pişer?

Mantı pişirirken bazı püf noktaları bilmekte fayda vardır. Daha önceden yapmış olduğunuz veya hazır aldığınız mantıları kaynamış suda bir süre boyunca pişirmek gerekir. Hazır mantıların pişirme süresi, paketlerde yazılır. Her ne kadar değişiklik gösterse de genel olarak hazır mantılar 20-25 dakika arasında pişer.