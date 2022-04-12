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Nugget Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Hazır Nugget Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Kızartılır?

Tavuk yemeği sevenler için çok pratik yemek olan Nugget neredeyse her markette kolayca bulunabilmektedir. Bu yüzden marketten hazır alınarak evde kolayca pişirilip tüketilebilir. Günlük yaşantıdaki telaştan dolayı kısa zamanda nuggetin hazır olması işleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Eğer vaktinizde varsa yanına pilav ve patates kızartması yaparak bu lezzeti şenlendirebilirsiniz. Dondurulmuş hazır nugget nasıl yapılır ve kaç dakika kızartılır? En kolay yöntemi sizlere aktarmaya çalışacağız. Nugget nasıl pişirilir? Diyorsanız işte yanıtı…

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 16:06
NUGGET NASIL PİŞİRİLİR?

Fast food ürünleri arasında yer alan yani hazırlanışı kolay, pratik yemek türlerinden olan nugget zor zamanlarda imdada yetişebilmektedir. Hem ekonomik hem de pratik olması nuggete olan ilgili arttırmıştır. Özellikle de çocukların severek tükettiği bir yemek olduğu için aile bireyleri dolapların buzluklarında zor günler için bulundurmaktadırlar. Buzluktan çıkarmış olduğunuz dondurulmuş nugget nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyorsanız tam size göre tarif hazırladık.

Nugget Nasıl Pişirilir?

Nugget en uygun tavada pişirilir. Eğer dondurulmuş nugget pişirecekseniz önceden nuggeti buzdolabından çıkartın ve çözülmesini bekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de nugget ıslak olmaması gereklidir.

Marketten aldığınız nuggetin son kullanma tarihini muhakkak kontrol edin. Dileyen fırında da nugget pişirebilir. Tavada 5-10 dakika içerisinde nugget hazır olacaktır. Isınmış bir fırında da 10 dakika yeterli olacaktır.

Nugget Nasıl Kızartılır?

  • Nuggetları alacak kadar tava hazırlayınız.
  • Tavanın içine biraz sıvı yağ dökünüz.
  • Ocağın altını açarak sıvı yağın ısınmasını sağlayın. Çok kızgın olmasın.
  • Daha sonra nuggetları tavaya yerleştirin.
  • Aynı sosis, sucuk kızartır gibi kızartın.
  • Nuggetların rengi koyulaşınca bir çatal batırarak yumuşaklığını test edin.
  • Dış yüzeyinin kararmamasına dikkat edin.
  • Daha sonra servis tabağına alarak servis edebilirsiniz.
  • Nugget yanına güzel soslar hazırlayabilirsiniz.

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