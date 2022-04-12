Nugget Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Hazır Nugget Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Kızartılır?

Fast food ürünleri arasında yer alan yani hazırlanışı kolay, pratik yemek türlerinden olan nugget zor zamanlarda imdada yetişebilmektedir. Hem ekonomik hem de pratik olması nuggete olan ilgili arttırmıştır. Özellikle de çocukların severek tükettiği bir yemek olduğu için aile bireyleri dolapların buzluklarında zor günler için bulundurmaktadırlar. Buzluktan çıkarmış olduğunuz dondurulmuş nugget nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyorsanız tam size göre tarif hazırladık.

Nugget Nasıl Pişirilir?

Nugget en uygun tavada pişirilir. Eğer dondurulmuş nugget pişirecekseniz önceden nuggeti buzdolabından çıkartın ve çözülmesini bekleyin. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de nugget ıslak olmaması gereklidir.

Marketten aldığınız nuggetin son kullanma tarihini muhakkak kontrol edin. Dileyen fırında da nugget pişirebilir. Tavada 5-10 dakika içerisinde nugget hazır olacaktır. Isınmış bir fırında da 10 dakika yeterli olacaktır.

Nugget Nasıl Kızartılır?