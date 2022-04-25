Palamut Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Palamut Balığı Nasıl Yapılır?

Palamut avı ağustos ayında başlar. Önce vanoz ve çingene palamutları, eylülden itibaren de normal palamutlar gelmeye başlar. Eylülden şubat ortasına kadar en lezzetli dönemleridir. Bu dönemde eti çok yağlı olduğundan tavada pişirilmesi önerilmez. Yahni, ızgara ya da fırında oldukça güzel ve sağlıklı olacaktır. Siyah etli bir balık olduğundan çorbasını ve buğulamasını önermiyoruz. Palamut balığının pişirilmesine dair tüm detaylara yazımızda ulaşabilirsiniz.

Fırında Palamut Nasıl Pişirilir?

Palamutları kurutmadan fırında pişirmek istiyorsanız bu pişirme yönteminin püf noktasını bilmeniz gerekmektedir. Fırında palamutun püf noktası da önceden palamutları marine etmekten geçer. Marine etmek palamutların lezzetini korurken kurumasını önler.

Üstlerini açık bırakarak pişirmek de palamutların kurumasına neden olur. Pişirme kabının üzeri kapatılıp çok fazla fırında tutmadan pişirmek, palamutların kurumasını önlerken lezzetlerini de korur.

Malzemeler:

2 adet palamut

2 adet soğan

3-4 yeşil biber

3 adet domates

5-6 dal maydanoz sapı

Tuz

İstenilen baharatlar

1 tatlı kaşığı tereyağı

Sosu için;

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

2 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Palamut Balığı Nasıl Yapılır?

Palamutları tavada pişirebilmek için takoz şeklinde dilimlemeniz gerekir. Güzelce temizlenip dilimlenmiş palamutları tuz ve zeytinyağı ile marine edin. Sonrasında yapışmaz tavada arkalı önlü olarak pişirip roka, limon ve soğanla servis edebilirsiniz.

Tavada Palamut Fileto Nasıl Pişirilir?

Malzemeler:

Fileto şeklinde temizletilmiş palamut

Sıvı yağ

Buğday unu

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Palamut balıklarınızı balıkçıda ya da yapabiliyorsanız evde temizleyerek fileto haline getirin. Ardından palamutlarınızı 1 saat boyunca suda bekletin. Bunu yapmanızın nedeni balıkların kanlarının akması ve bembeyaz kalmasıdır. İşin püf noktası da diyebiliriz. Tüm balıklarda kanları temizlemek için bu işlem uygulanabilir.

Suda bekleyen balıkları süzgeçte iyice süzün. Balıklar süzülürken bir yandan bir tepside unu, tuzu ve karabiberi iyice karıştırın. Tavada yağı iyice kızdırın. Suyu tamamen süzülmüş olan balıkları harca arkalı önlü güzelce bulayın. Sonrasında kızgın yağa dikkatlice kızarması için bırakın. Yanına yapacağınız salata veya sadece roka, limon ve soğan balığın lezzetini daha da artıracaktır.

Palamut Ekşilisi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

2 büyük boy palamut

6 orta boy patates

2 büyük boy soğan

1 bağ maydanoz

6 yemek kaşığı sıvı yağ

1 buçuk yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı domates sosu

4 diş sarımsak

1 limon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığının ucuyla karabiber

1 buçuk çay kaşığı kekik

Tuz

Bu tarif Trabzon'a özgü bir tariftir.

Balıkları yıkayıp dilimledikten sonra süzülmesi için kenara alın. Patatesleri soyup çok ince olmayacak şekilde yarım ay haline getirin. Daha sonra patatesleri derin bir kapta baharat ve 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile harmanlayın. Kalan yağ ile tepsinin dibini iyice yağlayın. Ardından patatesleri, soğanı, maydanozu ve tuzu karıştırıp bir miktar soğan kenara ayırdıktan sonra tepsiye dizin. Aralarına sarımsakları doğrayın. Ardından üzerine balıkları ekleyin. Limon dilimlerini aralarına yerleştirin.

Diğer yanda bir tavanın içinde domates sosunu ve salçayı 1,5 su bardağı suda çözdürün. Daha sonra tepsinin her yerine gelecek şekilde tepsiye ekleyin. Daha sonra yemeği fırına koyun. Patatesler balıklardan daha geç pişeceği için ilk başta alt tarafı açıp pişirmeye alın. 180 derece fırında 40-45 dakika kadar pişmesi gerekmekte. Yemek pişmeye yakınken fırının üstünü de açın. Balıklar hafifçe kızarınca yemeği fırından çıkarıp servis edebilirsiniz.