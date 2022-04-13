Pastırma Nasıl Pişirilir? Hazır Pastırma Nasıl Yapılır Ve Yenir?

Neredeyse her yemeğin içine yakışan pastırma Türk mutfağının kurtarıcı besinleri arasında diyebiliriz. Ara sıcaklarda ve ev yemeklerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kuru fasulye ile tamamen özdeşmiş bu lezzeti Türkiye'nin birçok yerinde pastırmalı kuru fasulye olarak bulabilirsiniz. Pastırmalı makarna ve pastırmalı paçanga böreğini de unutmamak gerekir. Pizza ve pidelerde de akla elbette pastırma gelmektedir. Protein, A vitamini, potasyum, kalsiyum ve demir içeren bu besin türü; gün boyu zinde kalmanızı sağlar, insülin direncini düşürür, kandaki yağlanmayı olumlu etkiler ve midedeki gaz problemlerinin giderilmesini sağlar. Pastırmanın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Biz en iyisi tarifimize geçelim. Pastırma nasıl pişirilir? Merak edenlere işte tarifimiz.

Pastırma Nasıl Yenir?

Pastırma, çiğ etin çeşitli baharatlar ve tuzla kurutulması ile yapılan Türk mutfağında bir yiyecektir. Bu yüzden pastırma çiğ ya da pişirilerek yenebilen üründür. Pastırmanın yemekte kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kahvaltıda çiğ olarak

Yumurta ile beraber pişirerek

Çorbaların içinde

Kuru fasulyenin içinde

Pide ve pizzaların içinde

Menemende

Milföylü lezzetlerde

Yemeklerin yanında mezelerde

Hamur işlerinde

Sebze yemeklerinde

Mantarla beraber kullanılır.

Pastırma Pişirilir mi?

Pastırma yemek türüne göre pişirilerek yenebilir. Sebze, hamur, ara sıcaklar, ana yemekler gibi birçok yemeklerin içerisinde pişirilerek tüketilir. Pastırmayı damak zevkinize göre çiğ ya da pişirerek yiyebilirsiniz. Pastırmayla özdeşmiş en ünlü yemekler arasında da; paçanga böreği, mantar dolması, pastırmalı pizza, pastırmalı yumurta ve pastırmalı kuru fasulye gelmektedir.

Pastırma Nasıl Pişirilir?

Pastırmayı tezgaha alın. İnce dilimler şeklinde 7-8 dilim kesin. Tavayı ocağa alın. Hafif altını açın. Tavanın için 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı koyun. Isınan yağın içerisine pastırma dilimleri ekleyin. Pastırmanın her tarafını güzelce kızartın. Servise hazırlayın. Pastırma, farklı yemeklerin üzerine eklenebilir veya fırınlama usulüyle pişirilebilir.

Not: Pastırmalar ince ince doğranarak tüketildiği için pişirim esnasında kararmamasına dikkat etmelisiniz. Fazla pişirilmesi durumunda lezzeti gidecektir. Sulu yemeklerde pastırma kendi baharatıyla öne çıkmaktadır. Bu yüzden ekstradan fazla baharat kullanmanız tavsiye edilmez. Kastamonu, Afyon ve Ankara Erkeç pastırmaları da meşhur olduğu için lezzetlerde farklılık olabilir.