Sanıldığından çok daha kolay! Mükemmel içli köfte yapmanın sırrı

Kimsenin hayır diyemediği lezzet içli köfte, ne kadar sevilse de yapımının zor olduğuyla nam salmıştır. Gerek iç harcı gerekse dış kısmını tam kıvamında tutturmakta zorlananlar, içli köftelerim pişirirken dağılıyor diyenler, bu yazı mükemmel içli köftenin sırrını sunuyor…
Özellikle Mersin, Hatay ve Gaziantep'te meşhur olan içli köftenin pek çok farklı tarifi de bulunuyor. Yöreden yöreye değişen malzemelerde ceviz, kuş üzümü gibi farklı malzemeler kullanıldığı gibi pişirme yöntemleri de değişebiliyor. İşte yapabileceğiniz en pratik ve en lezzeli içli köfte tarifi…
EN LEZZETLİ İÇLİ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
İç harcının malzemeleri
Yapımı
Önce iç harcı hazırlamakla başlayın. Tereyağını tavada eritip yemeklik doğranmış soğanı içerisinde pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ilave edip rengi dönene kadar karıştırmaya devam edin. Son olarak salçayı ve baharatları ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar pişirin. Hazır olan iç harcını ılıdıktan sonra kapalı bir kapta buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Köftesi için bulguru geniş bir kaba alıp üzerine bir miktar su koyun. Karıştırmaya başladığınız bulgurun içerisine unu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edin. Ele yapışmayacak bir kıvam aldığında yumurta boyutunda parçalara ayırarak ıslattığınız avucunuzda yuvarlayın. İşaret parmağınızla içerisine bir oyuk açıp içerisine aldığı kadar iç harcı ekleyin ve bol suda iyice haşlayın.
İÇLİ KÖFTE YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Dış harcına bayat ekmek ekleyin
İçli köftenizi hazırlarken çatlamasını engellemek için harcın içerisine bayat ekmek veya galeta unu koyabilirsiniz. Bu sayede harcınız daha sağlam olacak ve pişirme esnasında çatlamayacaktır. Bayat ekmek kullanmak için önce mikserde toz haline getirip sonra ıslatmanız gerekmekte. Ardından suyunu sıktıktan sonra dış harcınıza ekleyebilirsiniz.
Ekmek yerine irmik ekleyebilirsiniz
İçli köftenin dışını hazırlarken ekleyeceğiniz irmik de bayat ekmekle aynı görevi görecektir. Yoğurma esnasında eklediğiniz irmik hamurun daha iyi tutmasını sağlayacaktır.
Dış harcını köftelik bulgurla yapın
İçli köfte yapılırken rastlanılan en büyük hatalardan biri de yemeklik bulgur kullamaktır. Dış harcı hazırlarken köftelik bulgur kullanmaya özen gösterin.
İçerisine tarçın koyun
Pek bilinmeyen bir yöntem olsa da hem verdiği güzel lezzet hem de görüntü için dış harca az miktarda ekleyeceğiniz toz tarçın içli köftenizde büyük farklar yaratacak.
Harcına salça ekleyerek renklendirin
Pişen içli köftenin nar gibi kızarması için dış harcı hazırlarken içerisine salça ve toz kırmızı biber katabilirsiniz. Aynı zamanda zengin bir tat verecek olan bu malzemeler, içli köftenizin lezzetine boyut atlatacak.
Unu en son ekleyin
Kızartılarak yapılan içli köftelerde dış harcı hazırlarken tüm malzemeleri ekleyip en son ununu koyun. Bu sayede unun malzemeler içerisinde kaybolmasını önleyerek daha çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.
İç harcını soğutmadan kullanmayın
İç harcı hazırladıktan sonra önce oda sıcaklığında ardından buzdolabında bir miktar dinlendirin. Bu sayede köftelerin içerisini doldururken ısıdan kaynaklı çatlamaların da önüne geçebilirsiniz.
Soğanları çok küçük doğrayın
İç harcınıza ekleyeceğiniz soğanları minik minik doğrayıp iyice piştiğinden emin olarak kullanmak soğanın tadının harcın tadının önüne geçmesine engel olacaktır. Bu sayede içli köfteyi yerken hem soğanın lezzetini alabilir hem de diğer malzemelerin tadına varabilirsiniz.
Kıymasına ceviz ekleyebilirsiniz
Kıymalı harcınızı hazırlarken taneli ve lezzetli olması için içerisine ceviz, fındık veya çam fıstığı gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.
Süreç boyunca ellerinizi suya batırın
İçli köfteleri hazırlarken hamurun elinize yapışmaması ve kolayca şekil verebilmek için her doldurma işleminden önce ellerinizi su dolu bir kaba batırın.
Haşlama suyuna sıvı yağ koyun
İçli köfteleri suda haşlarken içerisine bir miktar yağ eklemeniz pişirme sırasında birbirlerine yapışmalarının da önüne geçecektir.