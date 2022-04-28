Sanıldığından çok daha kolay! Mükemmel içli köfte yapmanın sırrı

Özellikle Mersin, Hatay ve Gaziantep'te meşhur olan içli köftenin pek çok farklı tarifi de bulunuyor. Yöreden yöreye değişen malzemelerde ceviz, kuş üzümü gibi farklı malzemeler kullanıldığı gibi pişirme yöntemleri de değişebiliyor. İşte yapabileceğiniz en pratik ve en lezzeli içli köfte tarifi…

Kimsenin hayır diyemediği lezzet içli köfte, ne kadar sevilse de yapımının zor olduğuyla nam salmıştır. Gerek iç harcı gerekse dış kısmını tam kıvamında tutturmakta zorlananlar, içli köftelerim pişirirken dağılıyor diyenler, bu yazı mükemmel içli köftenin sırrını sunuyor…

EN LEZZETLİ İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

Su

İç harcının malzemeleri

Yarım kilo yağsız kıyma

1 adet soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım paket tereyağı (125 gram)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapımı

Önce iç harcı hazırlamakla başlayın. Tereyağını tavada eritip yemeklik doğranmış soğanı içerisinde pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ilave edip rengi dönene kadar karıştırmaya devam edin. Son olarak salçayı ve baharatları ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar pişirin. Hazır olan iç harcını ılıdıktan sonra kapalı bir kapta buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Köftesi için bulguru geniş bir kaba alıp üzerine bir miktar su koyun. Karıştırmaya başladığınız bulgurun içerisine unu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edin. Ele yapışmayacak bir kıvam aldığında yumurta boyutunda parçalara ayırarak ıslattığınız avucunuzda yuvarlayın. İşaret parmağınızla içerisine bir oyuk açıp içerisine aldığı kadar iç harcı ekleyin ve bol suda iyice haşlayın.