Sardalya Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Sardalya Balığı Nasıl Yapılır?

Sardalya diğer adıyla sardalye olarak bilinen balık türüdür. Sardalyanın yanları hafif basık, vücudu yuvarlak ve solungaç kapakları dalgalı şekildedir. Sırta yakın bölgelerde ve vücudun yanlarında siyah noktalar bulunur. Sardalyanın yanı gümüş beyaz, üst tarafı ise yeşilimsidir. Vücut pulları hemen dökülür. Merak edilen özelliklerden biri de boyudur. Sardalyaların 10–25 cm arasında boyları değişmektedir. Sağlık için önemli bir yağ asidi olan Omega-3 açısından çok zengindir. Bu yüzden Türk mutfağında yerini almıştır. Fiyatının da uygun olması sardalyaya olan ilgili arttırmıştır. Şimdi sardalya balığı pişirmek için kolları sıvayalım. Sardalya nasıl pişirilir? İşte tarifimiz…
Sardalya balığı pişirmek istiyorsanız sizlere birkaç alternatif sunabiliriz. Bunlar; fırınlama, ızgara, kızartma ve konserve yöntemidir. En çok tercih edileni fırında ve tavada olanıdır. Bu yüzden bu iki yöntemden bahsedeceğiz.
Sardalya balığı pişirmek için şu malzemeleri hazır bulundurun:
Fırınlama Yöntemi
Izgara Yöntemi
Sardalya, mangal ve ızgara severler için çok güzel bir alternatiftir.
Not: Sardalya balığını fırında ya da ızgarada çok pişirmeyin. Balıklar küçük olduğu için kısa zamanda pişecektir. Ayrıca yağ kullanmak isteyenler fazla yağdan kaçınmalıdır. Balığın kendisi yağlı olduğu için yemekte balığın lezzeti kaçacaktır.