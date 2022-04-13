Sardalya Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Sardalya Balığı Nasıl Yapılır?

Sardalya diğer adıyla sardalye olarak bilinen balık türüdür. Sardalyanın yanları hafif basık, vücudu yuvarlak ve solungaç kapakları dalgalı şekildedir. Sırta yakın bölgelerde ve vücudun yanlarında siyah noktalar bulunur. Sardalyanın yanı gümüş beyaz, üst tarafı ise yeşilimsidir. Vücut pulları hemen dökülür. Merak edilen özelliklerden biri de boyudur. Sardalyaların 10–25 cm arasında boyları değişmektedir. Sağlık için önemli bir yağ asidi olan Omega-3 açısından çok zengindir. Bu yüzden Türk mutfağında yerini almıştır. Fiyatının da uygun olması sardalyaya olan ilgili arttırmıştır. Şimdi sardalya balığı pişirmek için kolları sıvayalım. Sardalya nasıl pişirilir? İşte tarifimiz…

Sardalya Balığı Nasıl Yapılır?

Sardalya balığı pişirmek istiyorsanız sizlere birkaç alternatif sunabiliriz. Bunlar; fırınlama, ızgara, kızartma ve konserve yöntemidir. En çok tercih edileni fırında ve tavada olanıdır. Bu yüzden bu iki yöntemden bahsedeceğiz.

Sardalya Tarifi

Sardalya balığı pişirmek için şu malzemeleri hazır bulundurun:

1 kilo sardalya balığı

Soğan

Limon dilimleri

Maydanoz

Baharatlar

Sardalya Nasıl Pişirilir?

Fırınlama Yöntemi

Yağsız bir şekilde sardalya yemeği düşünüyorsanız fırınlama yöntemi tam size göre. Sardalyayı bir kabın içine ekleyin. Üzerine baharatları dökün. Fırın tepsisinin içine yağlı kağıdı ekleyin. Yağlı kağıdın üzerine balıkları dizin. Soğan, limon dilimleri ve maydanozu kenarlarına yerleştirin. Fırını 200 dereceye getirin. Fırın ısınınca tepsiyi fırına sürün. Yaklaşık 30 dakika pişirmeniz yeterlidir. Balıkları sıcak olarak servis edebilirsiniz. Yanına yapacağınız salata ya da meze ekstra lezzet katacaktır.

Izgara Yöntemi

Sardalya, mangal ve ızgara severler için çok güzel bir alternatiftir.

Sardalyaları bir kabın içine koyun. Baharatları üzerine ekleyip güzelce marina edin. Zeytinyağı ve limon suyunu balıkların üzerinde gezdirin. Sardalyaları ızgara dizin. Önlü arkalı bir şekilde pişirin. Soğan ve maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakikada pişirebilirsiniz. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Sardalya yanına salata çeşitlerinden yaparak lezzet uyumunu yakalayabilirsiniz.

Not: Sardalya balığını fırında ya da ızgarada çok pişirmeyin. Balıklar küçük olduğu için kısa zamanda pişecektir. Ayrıca yağ kullanmak isteyenler fazla yağdan kaçınmalıdır. Balığın kendisi yağlı olduğu için yemekte balığın lezzeti kaçacaktır.