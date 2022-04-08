Sarma Nasıl Pişirilir? Buzluktan Çıkan Yaprak Sarması Nasıl Pişirilir Ve Kaç Dakikada Pişer?

En sevilen yemeklerden birisi olan yaprak sarması, farklı yaprak çeşitleriyle karşımıza çıkar. Genellikle asma yaprağından yapılan bu sarma aynı zamanda pancar, pazı ve lahana ile de yapılır. Türk mutfağının popüler yemekleri arasında bulunan sarma, farklı ülkelerden gelen turistlerin de ilgisini çeken bir lezzet olarak karşımıza çıkmıştır. Yaprak sarması, pek çok farklı malzemenin bir araya gelmesiyle birlikte oluşur. Etli veya etsiz olarak yapılan sarmada pişirilme süresi de önemlidir. Sarmanın yapılışından sonra diğer önemli kısım pişirilme süresidir. Yaprakların ve iç harcının tam pişmesi için yeterli kadar ocakta bekletmek gerekir. Peki, sarma nasıl pişirilir? Pişirme sürecine dair püf noktaları bilmek önemlidir.

Sarma Nasıl Pişirilir?

Yaprak sarmasını pişirmek için bazı püf noktaları bilmek gerekir. Sarmanın iç harcı olan soğan, pirinç, salça, maydanoz baharatlar, yağ ve tuz yeteri kadar eklenir. Karışım hazırlandıktan sonra taze yaprakları yıkayıp süzün.

Yaprakların içerisine karışımı ekleyin ve rulo halinde sarın. Bu işlemden sonra tencereye yerleştirdiğiniz sarmaların üzerine dilediğiniz gibi limon veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Sarmaların üzerine sıcak su eklendikten sonra pişirilmeye bırakılır. Sarmalar pişerken dağılmaması için bir tabağı ters şekilde koyabilirsiniz. Sarmalar 30 dakika sonra yemeye hazır hale gelir.

Yaprak Sarması Nasıl Pişirilir?

En sevilen yemeklerden birisi olan sarma, yapılışı uğraştırıcı olsa da lezzetiyle hafızalara kazınan bir yemek çeşididir. Yaprak sarması yapımında ilk aşama, yaprakların kaynatılıp soğumaya bırakılmasıdır. Pazı yaprağının dışında kalın yapraklı olanları kaynatmak gerekecektir.

İç harcı hazırlanan ve ardından sarılan sarmalar, derin bir tencereye alınır. Sarmaların hepsi yerleştirildikten sonra limon ve zeytinyağı üzerine eklenir. Etli sarmalara ise, isteğe bağlı olarak tereyağı eklenebilir. Sarmaların üzerine yeteri kadar sıcak eklendikten sonra kısık ateşte pişirilmesi sağlanır. Burada önemli olan, sarmaların kısık ateşte pişirilmesidir.

Buzluktan Çıkan Sarma Nasıl Pişer?

Buzlukta saklanan sarmaları çıkardıktan sonra, buzların erimesi beklenir. Buzlar çözüldüğünde, tencereye alınan sarmaların üzerine ılık su eklenir. Suyla birlikte zeytinyağı ve limon da ekleyerek sarmanıza güzel bir tat katabilirsiniz. Kısık ateşte pişirilmeye bırakılan sarmalar, yaklaşık 30 dakika sonra tüketilebilir.