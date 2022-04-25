Sazan Balığı Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Sazan Balığı Nasıl Yapılır?

Her balığı pişirmenin farklı bir yöntemi vardır ve hepsi ayrı bir özen gerektirir. Sazan balığının besin değeri oldukça fazladır. Bu nedenle insan vücuduna da oldukça faydalıdır. Ancak lezzetli bir şekilde pişirebilmek için sazan balığının pullarının iyice temizlenmesi gerekmektedir. Ardından da balığın güzelce yıkanması gerekir. Bu şekilde balık pişirilmeye ve tüketilmeye hazır olacaktır. İşte, tüm detaylar…

Sazan Balığı Nasıl Yapılır?

Evde balık kokusundan rahatsız olan kişiler bu kokuyu minimuma indirmek için fırında soslu bir şekilde sazan balığını pişirebilirler. Bunun için öncelikle fırın tepsisine yağlı kağıt serilir. Bu adım balığın tepsiye yapışmasını önleyecektir. Sonra sazan balığı kağıdın üzerine konulur ve yanına soğan halkaları dizilir. Ardından patates ve domates dilimleri de tepsiye dizilir.

Sazan balığı için zeytinyağı ve çeşitli baharatlar karıştırılarak güzel bir sos hazırlanır. Hazırlanan sos balığın üzerine sürülür ve balığın içerisine defne yaprağı konulur. Balığın üzeri kızardıktan sonra fırından çıkarılır.

Sazan Balığı Nasıl Yapılır?

Sazan balığını pişirmenin bir yolu da tavada pişirmektir.

Malzemeler:

8 adet sazan balığı

1,5 su bardağı mısır unu

Damak tadınıza göre tuz

1 su bardağı sıvı yağ (yetmediği durumda ekleme yapılabilir)

Yapılışı:

Balıkların pullarını kazıyarak temizleyin ve güzelce yıkayın. Üzerine çizik atın. Daha sonra balıkları mısır ununa bulayın. Kızdırılmış yağa balıkları koyun ve altın rengine dönene kadar kızartın. Sevenler daha fazla da kızartabilir. Servis tabağına peçete koyun. Balıklar kızardıktan sonra peçetenin üzerine alın. Peçetenin tabağa konulmasının sebebi balığın üzerindeki fazla yağın emilmesidir. Daha sonra yanında güzel bir salatayla balıkları servis edin.

Tuzda Sazan Balığı Nasıl Pişirilir?

Sazan balığını tuzda pişirerek de tüketebilirsiniz. Bunun için yaklaşık olarak yarım kilo tuz kullanmanız gerekmektedir. Balığın iskeleti ve pulları iyice temizlenir ve balık yıkanır. Daha sonra balık iyice süzdürülür. Ardından bir kağıt havlu ile kurutulur. Ardından balığın uzunluğunda birkaç parça folyo kesilir. Folyo bir fırın tepsisine yerleştirilir.

Üzerine tuzun bir kısmı dökülür. Üzerine balığın bir parçası yerleştirilir ve tuzun kalan yarısı balığın üzerine dökülür. Daha sonra başka bir folyo parçasıyla balığın üzeri kaplanır. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirildikten sonra servis edilir.

Doldurulmuş Sazan Balığı Nasıl Pişirilir?

Bu tarifte balığın içi havuç ve soğanla doldurulur.

Malzemeler:

1 adet soğan

Dereotu

Maydanoz

Baharatlar

Tereyağı

Balıklar

Balıklar öncelikle güzelce temizlenir ve yıkanır. Ardından tuz, karabiber ve diğer baharatlarda iyice marine edilir. Daha sonra balığın içerisine soğan, havuç ve çeşitli otlar yerleştirilir. Daha sonra balığın üzeri folyoyla kaplanır ve 200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 40 dakika pişirilir. Ardından yanında garnitürler ile servis edebilirsiniz.