Tavuk Taşlığı Nasıl Pişirilir? Tavuk Taşlık Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Pişer?

Taşlık genelde kavurma olarak tüketilir. Ancak kavurma dışında da pişirme yöntemleri vardır. Görüntü olarak ete benzese de taşlıktan, etten daha yumuşak bir yiyecek çıkar. Pişmemiş hali tavuk etinden daha serttir. Kısık ateşte pişirme ya da düdüklüde haşlama yöntemiyle yumuşatılması mümkün oluyor. Şaşlığı sevdiğiniz baharatlarla harmanladıktan sonra pirinç pilavı yanında ya da lavaşla birlikte servis edebilirsiniz. Karamelize edilmiş soğan salatası da bu yemeğin yanına çok yakışıyor. İşte, tüm detaylar...

Taşlık Kavurma Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

600 gram taşlık

7 su bardağı sıcak su

Sosu için;

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tepeleme tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 silme tatlı kaşığı kimyon

1 tepeleme çay kaşığı kekik ve tuz

Yapılışı:

İlk olarak taşlıkları sudan geçirip güzelce temizlemeniz gerekmektedir. İyice temizlendiğinden emin olduğunuz taşlığı kuşbaşı olarak doğrayın. Hazır olan taşlıkları düdüklü tencereye alıp üzerine 7-8 bardak sıcak suyu ilave edin. Etlerin iyice yumuşaması gerekmektedir çünkü taşlık çok sert bir yapıdır. Bu haşlanma süresi tam olarak 1 saat sürmektedir.

Etler iyice yumuşadıktan sonra ocağı kapatıp etleri süzün. Düdüklü tencereden ses çıkmaya başladıktan sonra yaklaşık olarak yarım saat kadar daha pişirmeniz gerekmektedir. Ancak bu pişirme işlemi kısık ateşte olmalıdır. 30 dakika sonunda etler güzelce pişmiş olacaktır.

Etler süzülürken geniş çaplı bir tavaya sıvı yağı dökün. Yağ ısındıktan sonra pul biberi ekleyin ve güzelce karıştırın. Sonrasında yağı yakmadan taşlıkları içerisine ilave edin. Tavayı sallayarak etleri karıştırın. Etleri 1-2 dakika kavurduktan sonra kekiği, kimyonu, karabiberi ve tuzu ekleyerek tekrar karıştırın. Kısık ateşte kavurmaya devam edin ve bu işlemi tavanın kapağı kapalıyken yapın. Taşlık 5 dakika daha kavrulduktan sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz.

İçerisine sarımsak, soğan, domates ve biber eklemek de yemeğe oldukça lezzet katacaktır. Bunun için kavurma işlemi esnasında malzemeleri yemeğe katmalısınız. Sarımsak, soğan ve biberi yemeklik; domatesi küp küp doğrayın.

Yalancı Kokoreç Nasıl Pişirilir?

Malzemeler:

500 gram taşlık

Kimyon

Pul biber

Tuz

Kekik (mümkünse dağ kekiği)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yufka ekmek ya da lavaş

Yapılışı:

Taşlığı iyice yıkayıp temizledikten sonra üzerine su ve tuz ekleyerek haşlayın. Haşlanan taşlığı ince ince kıyın veya rondodan geçirin. Rondodan geçirmek çok daha kolay bir yöntemdir.

Sıvı yağı kızdırın ve pul biber, kekik, kimyonu ekleyerek karıştırın. Daha sonra taşlığı ekleyerek soteleyin. Yufka ekmeği ile orijinal kokoreci kesinlikle aratmıyor.

Taşlık Sote Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

1 kilo taşlık

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı domates sosu

Yarım yemek kaşığı salça

3 yeşil biber

1 orta boy kuru soğan

1 su bardağı su

Karabiber

Pul biber

Tuz

Yapılışı:

Taşlıkları yıkayıp iyice temizledikten sonra üzerine 1 su bardağı su ekleyip 20 dakika haşlayın. Bu esnada küçük küçük doğranmış soğanı yağ ile pişirme tenceresinde sotelemelisiniz. Ardından küçük küçük doğranmış biber, domates sosu ve salçayı da ekleyip kavurun.

Haşlanan taşlığı da içerisine ekleyin. İçine su, tuz ve baharatları da ekleyerek kısık ateşte 10 dakika daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Yanına pilav ve cacık çok yakışacaktır.