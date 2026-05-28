Yaz sofralarının yıldızı oldu! Ayran aşı çorbasını bir de böyle deneyin...

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden ayran aşı çorbası, pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Ferahlatan tadının sırrı ise kullanılan malzemelerin uyumunda saklı. İşte yaz sofralarına serinlik katacak o tarif...

Giriş Tarihi: 28.05.2026 07:25
MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı soğuk su (kıvam için)

1 çay kaşığı tuz

1/2 demet taze nane (ince doğranmış)

(İsteğe bağlı) 1 adet salatalık (küçük doğranmış)

YAPILIŞI

Buğdayı bir gece önceden suda beklet. Ertesi gün yumuşayana kadar haşla ve soğumaya bırak.

Haşlanmış nohut ile buğdayı geniş bir kaba al.

Yoğurdu ayrı bir kapta suyla çırparak ayran kıvamına getir.

Yoğurt karışımını buğday ve nohudun üzerine ekle.

Tuzunu ilave et ve karıştır.

İnce doğranmış nane ve isteğe bağlı salatalığı ekle.

Buzdolabında iyice soğuttuktan sonra servis et.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
