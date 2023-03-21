Rüyada Ağlamak Ne Anlama Gelir? Rüyada Hüngür Hüngür Çok Ağlamak Anlamı

Rüyada ağlamak ne anlama gelir sorusunu araştırmak için rüya tabirleri ansiklopedisini inceleyebilirsiniz. Söz konusu kaynaklarda rüyada çok ağlamak ne demek rüyada hıçkıra hıçkıra ya da hüngür hüngür ağlamak şeklinde ayrım yapıldığını da görürsünüz. Rüyada hıçkırarak ağlamak ya da rüyada bağırarak ağlamak genel anlamda hayırlı bir rüyadır. Rüyada başkası için ağlamak sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rüyada Ağlamak Ne Anlama Gelir?

Rüya yorumcularının önemli bir kısmı rüyada ağlamak tabirini "bulunmaz bir sermaye" olarak yapmışlardır. Bu nedenle rüyada ağlamak genel anlamda hayırlı bir rüya olarak tabir edilmiştir.

Rüyada ağlamak bazı durumlarda sevince, bazı durumlarda da kedere yorulmuştur. Fakat yorumcular ağırlıklı olarak ağlamak rüyasını sevinçli ve güzel şeylere yormuştur. Rüyada ne için ağlandığı da tabirin yapılmasına eti eden bir husustur.

Rüyada Çok Ağlamak Ne Demek?

Rüyada çok ağlamak genellikle hayra yorulmuştur. Rüyada ağlayan kişi Allah korkusundan ağlıyorsa keder ve ferahlıktan kurtulmaya şeklinde tabir edilmiştir. Kişi ağlıyor fakat gözünden yaş akmıyorsa da hayal kırıklığına işaret eder. Rüya sahibi çığlık atarak ağlıyorsa rüya sahibinin ömrünün uzadığına işarettir.

Rüyada çok ağlamak, helal mala, sevince ve feraha işarettir. Rüyada ağlamak, Allah'ın rahmetine de yorulur. Gözlerden gelen gözyaşının sıcak olması kedere, soğuk olması ise gam ve kederden kurtulmaya işarettir. Rüyada ağlamak tabirini gam ve kedere yoran rüya tabircilerinin bir kısmı da uzun vadede rüya sahibini sevinç ile müjdelemişlerdir.

Rüyada Hüngür Hüngür Ağlamak

İmam Nablusi'nin rüya tabirleri kitabında rüyada ağlamak tabirine yer verilmiştir. Rüyada ağlayan kişi günahlarına ağlıyorsa kişinin üzüntülerinin yerini sevinç alacak demektir. Rüyada ağlamak Allah'tan korkmaya, rahmet ile karşılaşmaya ve yağmur yağmasına da işarettir. Kirmani ise yaptığı yorumda rüyada ağlayan kişinin yakın zamanda çok sevineceğine, helalinden kazanacağına şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Bağırarak Ağlamak

Rüyada bağırarak ağlamak tabirine Kirmani'nin yaptığı tabirlerde rastlanır. Bu tabire göre rüyasında bağırarak ağlayan kimse yakın zamanda musibete uğrayacak demektir. Rüyada gözlerinin dolu dolu olması, fakat evinden de dışarı çıkmayan kimsenin bol ve helal kazanç elde edeceğine işarettir. Gözlerinden akan yaşın sıcak ya da soğuk olması da rüyanın yorumlanmasına etki eden bir husustur. Gözyaşının sıcak olması Kirmani'nin yorumunda da keder ve üzüntüye, soğuk olması ise üzüntünün yerini sevincin alacağına yorumlanır.

Rüyada Hıçkıra Hıçkıra Ağlamak

Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak, kişinin uyandığında da ağlayacağını gösterir. Rüyada sessiz şekilde ağlamak ise bereket ile yorumlanır. Rüyada ağlamak, yüksek sesli ve etrafın dikkatini çekecek şekilde ise üzüntüye yorulmuştur. Sessiz şekilde, bir köşede kendi kendine ağlayan kişinin rüyası ise hayra yorulmuştur. Sessiz ağlayan kişi kısa zaman içinde bereketli ve bol kazançla karşılaşacaktır. Hıçkırarak ağlayan kişinin gözyaşları yanağını yakıyorsa sevinçli haberlere, gözyaşları kendisini üşütüyorsa üzüntüye işarettir. Rüyada sessiz şekilde ağlamak da dert ve kederden kurtulmaya yorulur.

Rüyada Hıçkırarak Ağlamak

Rüyada hıçkırarak ağlamak, o yer halkının başına musibetler geleceğine işarettir. Hıçkırarak ağlayan kişinin gözlerinden yaş geliyorsa kişinin çok istediği bir muradının gerçekleşeceğine yorumlanır. Ağlayan kişinin gözlerinden yaş gelmiyorsa da kişinin ümit ettiği şey gerçekleşmeyecek demektir. Rüyada hüngür hüngür ağlayan kişinin gözlerinden kan geliyorsa elinden kaçırdığı fırsatlar için büyük pişmanlık duyduğunu ve tövbe etmesi gerektiğine yorulur.

Rüyada Başkası İçin Ağlamak

Rüyada başkası için de ağlanıyor olabilir. Rüya sahibi, tanıdığı bir kişi öldüğü için ağlıyorsa bu rüya musibet ve üzüntü ile yorulur. Rüyada başkası için ağlayan rüya sahibi elbiselerini yırtarak ağlıyorsa yaşanılan yerin valisi insanlara zulmediyor ya da edecek demektir. Rüyada bir tanıdığının vefat ettiğini ve buna ağladığını gören bir kimse hüzün ve kederle karşılaşacak demektir. Ağlarken gözlerinden ilmik ilmik yaşlar akan kimsenin muradı yerine gelecektir. Rüyada başkası için ağlayan kişinin rüyasını, yaşanacak olan bir ölümden dolayı büyük üzüntü yaşanacağına ev fitne ile yoran yorumcular da vardır.