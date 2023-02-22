Rüyada Altın Almak Ne Anlama Gelir? Rüyada Birinden Altın Almak ve Vermek Ne Demek?

Memeli canlıların tümünde, balıklarda ve kuşlarda var olan dinlenme biçimlerinden biri de uykudur. Uyku esnasında görülen ya da yaşanan düşsel deneyimlere rüya denir. Rüyaların rüyayı görenler üzerinde bir anlamı olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. Psikolojinin ve dinlerin sık sık incelediği rüyalarla ilgili hala çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

RÜYADA ALTIN ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada altın almak genelde iyiye yorulan rüyalardan biridir. Rüyada altın aldığını gören kişinin hayatında güzel gelişmeler yaşanacağı anlamına gelir. Aynı zamanda rüyada altın almak sağlıklı olmakla da açıklanabilir.

RÜYADA BİRİNDEN ALTIN ALMAK NE DEMEK?

Rüyada birinden altın alan kişi eğer bu altını takas yöntemiyle alıyorsa farkında olmadan birne büyük bir yardımda bulunacak demektir. Ancak rüyada birinden altın almak genel anlamda başarıyla açıklanır. Rüyada birinden altın aldığını gören kişi öğrenciyse derslerinde başarılı olacak demektir eğer çalışıyorsa iş hayatında bir başarısından dolayı takdir edilecektir.

Ayrıca rüyada birinden altın almak bazı rüya yorumcularına göre kısmetle de açıklanır. Rüya sahibi bekarsa yakın zamanda hayırlı bir kısmetle karşılaşacak demektir. Bu kısmet yeni biri değil de eskiden gelen, daha önce tanışılmış biri de olabilir.

RÜYADA ÇEYREK ALTIN ALMAK ANLAMI

Rüyada çeyrek altın gören kişi nihayet refaha kavuşacak demektir. Rüyasa çeyrek altın görmek hayırlı haberlerle açıklanır. Rüyasa çeyrek altın almak rüya sahibinin derdinin sıkıntısının biri aracılığıyla giderileceği şeklinde yorumlanır.

Ancak bunun yanında rüyada aldığı çeyrek altının sahte olduğu göre kişi için bu rüya kötü bir rüyadır. Rüyada çeyrek altının sahte çıktığını gören biri tanımadığı biri tarafından kandırılacak demektir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK ALMAK

Rüyada altın bilezik alındığının görülmesi rüya sahibine yakın zamanda bir yakınından bir miras kalacağı anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK HEDİYE ALMAK

Rüyasında altın bilezik hediye alan kişi yakın zamanda zorluk yaşamadan büyük kazançlar elde edecek demektir. Rüyada altın bilezik hediye almanın anlamı bazı durumlarda değişir. Mesela rüyasında altın bilezik hediye aldığını gören kişi bekar bir kadınsa bu hayırlı bir kısmet olarak da yorumlanır.

RÜYADA ALTIN KOLYE HEDİYE ALMAK

Rüyada altın kolye almak aşk habercisidir. Rüyasında altın kolye hediye aldığını gören kişi kendisini seven ancak duygularını ona açamayan birinin varlığını öğrenecektir. Rüyada altın kolye hediye almak hayırlı kısmetle bir ilişkiyle açıklanır.

RÜYADA ALTIN YÜZÜK HEDİYE ALMAK

Rüyada altın yüzük görmenin farklı farklı pek çok yorumu vardır. Yüyada altın yüzük gören kişi kadınsa hayırlı bir kısmeti çıkacaktır, erkekse tatsız olaylar yaşanacak, rüya sahibi canının sıkılacağı bir muameleye maruz kalacaktır şeklinde yorumlanır.

Rüyada altın yüzük hediye almak bazı rüya yorumcularına göre ise rüya sahibinin beklenmedik birinden beklenmedik bir yardım göreceği anlamına gelir.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNDEN ALTIN ALMAK

Rüyada ölmüş birinden altın almak bazı yorumculara göre kötü anlamlıdır. Rüyada ölmüş birinden altın almak şanssızlıkla ve kötü haberle açıklanır.

Bazı yorumcular ise rüyada ölü birinden altın almayı yeni ve daha bereketli bir işle açıklarlar.

RÜYADA KUYUMCUDAN ALTIN ALMAK

Rüyada kuyumcudan altın kolye almak mülkiyetin çoğalması anlamına gelir. Eğer rüya sahibi rüyasında anne babasıyla birlikte kuyumcudan altın aldığını gördüyse yakın zamanda bir mal alınacaktır.

Rüyasında kuyumcudan altın alırken yanında hiç tanımadığı insanların olduğunu gören kişi bir karar arefesindedir. Rüya sahibinin hayatını etkileyecek büyük bir karar alacağı anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN KÜPE HEDİYE ALMAK

Rüyada altın küpe hediye almak dostluğa ve mutluluğa işarettir. Birincen altın küpe hediye aldığını gören rüya sahibi güzel bir haber alacak ve çok mutlu olacaktır.

RÜYADA ALTIN SATIN ALMAK

Rüyada altın satın aldığını gören kişi para kazanmak uğruna yanlış yollara sapacak, yanlış kişilerle dostluk kuracak demektir.

RÜYADA ALTIN KOLYE ALMAK

Rüyada altın kolye alan kişi yakın çevresinden ve sevdiklerinden değer görecektir.