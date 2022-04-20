Rüyada Asansöre Binmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Dar, Bozuk Asansöre Binmek, Yükselmek Ve İnmek Anlamı

Rüyada asansöre binmek bir hedefiniz olduğunu ve o hedefe doğru emin adımlarla ilerlediğinizi göstermektedir. Rüyada asansöre binmek birden çok anlam içerir. En güzel yorumdan bahsedecek olursak; rüya sahibi kısa zaman içerisinde müjdeli bir haber alacağı olmasıdır. Genelde olarak asansöre binmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı şeklinde yorumlanmıştır. Tabii bu durum her asansör içeren rüya türü için geçerli değildir. Rüyada dar, bozuk asansöre binmek, yükselmek ve inmek anlamı nedir? Bu rüya tabirlerini inceleyeceğiz.

Rüyada Asansöre Binmek

Rüyada asansöre binmek, rüya sahibi için mutluluk, huzur ve saadet anlamına gelir. Rüya sahibinin ekmek parası kazandığı işinde uzmanlaşacağı ve kariyerinin zirvesini yaşayacağı anlamına gelir. İşinin uzmanı olduğu için işini layığı ile yapacağına da işarettir.

Rüya sahibi rakiplerine karşı üstün olacağına ve bu sayede zaferler elde edeceğine, tuttuğunu koparmaya ve işleri büyütmeye delalet eder.

Rüyada asansöre binmek ve yükselmek, yine iş hayatındaki başarılara delalettir. Rüya sahibinin iş hayatında ortaya koyacağı projeler ve yapılacak işlerden çok büyük başarı kazanacağına işarettir. Ayrıca başarısının dikkat çekmesi ile yöneticiler tarafından terfi ettirilmeye kadar güzel haberler rivayet edilmektedir.

Bir başka yorumda da, yeni bir işle beraber kişinin kazancının çok olacağı söylenir. Rüyada asansöre binmek ve düşmek ise rüya sahibinin kazancın düşeceğini bildirir. Kişiden kaynaklanmayan bazı durumlardan ve ülkenin ekonomik koşullarının iş açısından yarattığı olumsuzluklardan etkilenmek manasına gelir.

Rüyada bozuk asansöre binmek, heyecana kapılarak hareket etmenin kişiye fayda sağlamayacağına işaret eder. Rüya sahibinin yeni tanıdığı kimselerle yapmak istediği ortaklıkların da faydadan çok zarar geleceğine rivayet edilir.

Bir başka yorumda, herhangi bir yatırım için ya da iş kurmak adına içinde bulunulan koşulların hiç de uygun olmadığını bildirir. Bu yüzden ani değişimlerden, çabuk karar vermekten uzak durmanın en iyisi olacağına işaret edilmektedir.

Rüyada görülen asansörün darlığı gibi içinizi sıkacak, göğsünüzü sıkıştıracak haberler alacağınıza işaret edilmiştir. Bu yönüyle olumsuz bir rüyadır. Rüyada dar asansörden çıktığınızı görürseniz ilk başta kötü sonra iyi haberlerin olacağını anlatır. Rüya sahibine kötü haber geleceği ve sonra iyi şeylerin size ferahlık vereceği rivayet edilir.