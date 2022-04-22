Rüyada Ateş Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ateş Yandığını Görmek Yakmak Ve Söndürmek Anlamı Nedir?

Rüyada ateş görmek genel olarak olumsuz anlamlar taşır. Her kim görürse görsün hayırsız rüyalar arasında yer alır. Gören kişiye bağlı olarak bazı güzel anlamlar yüklense bile, temelde iyi duyguları çağrıştırmayan rüyalardandır. Ateş görmek haram mala, yanlış yollara sapmaya, ölüme, hastalığa, günaha girmeye, zalim ama güçlü birinden destek almaya, münafık ve göründüğü gibi olmayan iki yüzlü bir kişiye, evde yanan bir ateş görmek hane içinde birinin hastalanarak ölmesine, bir binanın yandığını görmek kötü şöhrete, adının çıkmasına, dedikoduya, fitne ve fesada, insanlara karşı dikkatli olunması gerektiğine, evli için hayırsız eşe ve evlada, huzursuzluğa, mutsuzluğa, ateşte yemek pişirmek helal rızka ve berekete delalet eder.

Rüyada Ateş Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada küçük ateş görmek kısa süreli sevince, mutluluk verici bir habere, eğitim hayatında elde edilecek başarıya, büyük boyutlu bir ateş görmek zarar ve ziyana, savaşa, kıtlığa, düşmanlığa, birinin vefat etmesine, hapse girmeye, korku duyulan şeyden emin olmaya, kıskançlığa, fesat insanların kişiyi çekemediğine, rüyada vücudun alev alması acı çekmeye, hastalığa yakalanmaya, günaha girmeye, ağaçların yandığını görmek bir alimin ve bilge kişinin vefat etmesine, iş yerinde, okulda veya evde ateş yandığını görmek oradaki bir kişinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasına ve ölmesine, yangın çıkan yerde kötülüklerin zuhur edeceğine, deyim yerindeyse cadı kazanının içine düşmeye ve musibetler ile uğraşmaya işaret eder.

Ateş yandığını görmek yakın zamanda kişiyi bekleyen ve bir anda meydana gelecek ani sürprizler anlamına gelir. Aynı zamanda devlet kurumlarının yüksek makamlarında görev alan bir kişi ile dostluk kurmaya, arkası sağlam tanıdıklara, şansın ve bahtın açılmasına, öte yandan işlerin hızla düzene girmesine, rüya sahibinin iş ve özel hayatındaki tehlikelere karşı dikkatli olması gerektiğine, kişinin ateşte bir yerini yakması vicdan azabına, günah veya bir suç işlemeye, devlet tarafından bir cezaya çarptırılmaya, ateşin içine düşmek rüyayı gören kişinin başına çok büyük belaların ve musibetlerin geleceğine, ihanete uğramaya, gaflete düşmeye, dünya malına tamah etmeye, açgözlü ve haris olmaya alamettir.

Rüyayı görenin yaptığı bir işten dolayı çok pişman olacağına ve bu durumdan yakınlarının da zarar göreceğine, büyük kayıp yaşayacağına, düşmanlarına karşı bir savaş açacağına, nefrete ve zarar verme isteğine, bazen intikama, kibrit ile ateş yakmak sıkıntı çekmeye, maddi zarara uğramaya, verilen yanlış kararlardan dönülmesi gerektiğine, başlanılan işlerin zararla biteceğine, çakmakla ateş yakmak üstü örtülü sırların ortaya çıkacağına, kısa zaman içinde sahip olunacak makama ve güce işaret eder. Tam tersine rüyada büyük bir ateşi söndürmek hayırlara vesile olmaya, güzel haberler almaya, meydana gelecek kötülükleri engellemeye, şerden uzak durmaya delalettir.