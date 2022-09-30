Rüyada Balkondan Düşen Birini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Balkondan Birinin Balkondan Düştüğünü Görmenin Anlamı

Balkondan düşmek, düşen birimi görmek gerçek yaşamınızda bir çoğumuzu dehşete düşüren bir olaydır. Bu durumu rüyada görmek korku ve tedirginlik hissettirir ancak tabirleri olumlu bir rüyadır. Bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için balkondan birinin düştüğünü görmenin anlamını ve delaletlerini inceleyeceğiz. İşte detaylar...

Rüyada Balkondan Düşen Birini Görmenin Tabiri

Rüya tabirleri konusunda görülen olay ve nesneler gerçek anlamlarından çok daha farklı durumları temsil ederler. Rüyada balkondan düşen birini görmek de insanı korkutan ancak tabirleri olumlu bir rüyadır. Rüyasında birinin balkondan düştüğünü gören kimsenin problemlerinden arınıp feraha çıkacağı, borçlarını birer birer ödeyip refaha ereceği, sürekli sıkıntı yaşadığı bir kişiyle yollarını ayıracağı rivayet edilir. Rüya tabiri kaynaklarına göre rüyada birinin balkondan düştüğünü görmek çekilen zorlukların biteceğine, çevresinde sevdiği bir kimsenin zora düşeceğine ya da kötü alışkanlıklar edineceğine delalet eder.

Bazı âlimler rüyada balkondan ya da yüksekten düşen birini görmeyi hayırlı yoldan ayrılıp şer işlerle haşır neşir olmaya, rüya sahibinin sevdiği bir kimse ile arasına problemler ve mesafeler gireceğine, yapılan bir hatadan dolayı dışlanmaya ve gaflete düşmeye yorumlamıştır.