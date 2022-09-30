Rüyada Başkasının Abdest Aldığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Başkasının Abdest Almasının Anlamı

Bazı rüyalar içeriği ve anlamları yönünden ayrı bir yere konulur, bahsi geçen rüyalardan birisi de içinde dini ögelerin görüldüğü rüyalardır. Rüyada abdest aldığını ya da başkasının abdest aldığını gören kimseler bu rüyanın neleri sembolize ettiğini haylice merak etmektedir. Şimdi hep birlikte, rüyada başkasının abdest aldığını görmenin tabirine bakalım. İşte detaylar…

Rüyada Başkasının Abdest Aldığını Görmenin Tabiri

Görüldüğü zaman merak ve manevi duygular hissettiren birtakım rüyalar vardır, bu rüyaların bir sokacağı, düştüğü zor durumdan çevresinin sağ duyusu ve desteği ile kurtulacağı, geçmişinde yaptığı hataların farkına varıp kendine çeki düzen vereceği rivayet edilir. örneği de başkasının abdest aldığının görüldüğü rüyalardır. Rüya tabirleri kaynaklarını incelediğimiz zaman, rüyada başkasının abdest aldığını görmek rüya sahibinin bir yakınından yahut akrabasından büyük iyilik göreceğine, uzun zamandır boğuştuğu maddi problemlerden kurtulacağına, aile büyüklerinden sevdiği bir kişinin ona yol göstereceğine delalet olduğunu görmekteyiz.

Ayrıca rüyada başkasının abdest alması rüyayı gören kişinin istediklerinden çok daha fazlasını elde edeceği, beklenmedik bir anda şaşırtıcı ama güzel bir olay yaşayacağı, üzüntülü bir durum yaşayacağı ama bu durumun uzun sürmeyeceği, zararlı ve hayırsız kimselerden bazı vesileler sayesinde uzaklaşacağı anlamına gelir. Rüyada başkasının abdest aldığını gören kimsenin kendisine güzel örnek olan kişilerle yakınlık kuracağı, zararsız gibi gözüken kişi ya da durumların aksine onu sıkıntıya sokacağı, düştüğü zor durumdan çevresindeki insanların sağ duyusu ve desteği ile çıkacağı, geçmişte yaptığı hataları fark edip kendine çeki düzen vereceği, tutumsuz huyundan vazgeçip elinin bollaşacağı rivayet edilir.