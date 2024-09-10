Rüyada Cinayet Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Cinayet Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada cinayet görmek konusunda araştırma yapıyorsanız sadece bir kaynağa göre değil birden fazla kaynağa yani tabirciye göre araştırmalısınız. Çünkü rüyada cinayet görmek birden fazla anlama sahip olan bir rüyalardandır. Bu tip rüyalar kişilerin doğrudan yaşamını dikkate alan rüyalar olup, rüyada gördüğü kişi ya da kişiler hakkında da birçok bilgi verebilmektedir. Bu söylediklerimizi göze alarak yazımızda bizler de rüyada cinayet görmenin anlamını sizlerle paylaştık.

Rüyada Cinayet Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir kişinin başka bir kişiyi öldürdüğünü görmek, katilin maktule yardımının ve faydasının dokunacağına işaretken diğer taraftan da ona zulmedeceğine de işaret olabilir. Birini öldürdüğünüzü görmek ise o kişiye karşı iyilik etme anlamındayken, kişinin kendisinin başkası tarafından öldürüldüğünü görmesi ömrünün uzun olacağına delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibi rüyasında birini öldürüyorsa bu isteyerek ya da istemeyerek birine yapmış olduğu kötülükten dolayı af dilemeniz gerektiğine ve hiç beklemediğiniz birinin ölüm haberini alacağınız anlamına da gelir.

Rüya sahibinin kendisini öldürülmüş görmesi ancak kim tarafından yapıldığını bilmemesi din kurallarına çok fazla uyulmadığını gösterirken, kim tarafından öldürüldüğünü bilmesi ise düşman karşısında zafer kazanması anlamına gelmektedir. Bazı rüya tabircileri cinayet görmek hacca gitmek isteyen birinin olumlu sonuçlanacağına, rüya sahibi rahatsız ise iyileşmesine işarettir. Başka bir rivayete göre ise rüyada cinayet görmek belaya ve nimetin yok olmasına da delalet eder.

Cinayet rüyalarda kişisel doğamızın ve karakterimizin içinde var olan ancak bizim onaylamadığımız ve rahatsızlık duyduğumuz bir parçanın varlığını belirtir. Dolasıyla cinayet ve onun faili olan katil, modern yaklaşıma göre; bizim kendimizde kontrol altına almaya çalıştığımız ya da baskıladığımız duygularımızı temsil eder. Eğer rüya sahibi saldırıya uğrayan kişiyse, hayatının ve kişilik yapısının olumsuzlukları, başına bir şey gelmesinden korktuğu unsurlara işaret eder.

Eğer bu bizim tanığı olduğumuz bir cinayetse, katilin kimliği saptanmalıdır. Öldüren kişi tanıdığınız biriyse bu ona karşı olan şüphelerinizi ve rahatsızlıkları gösterir. Tanımadığınız bir kişide ise durum kıyafet analizi üzerinden açıklanabilir. Çünkü kıyafeti onun aldığı rolü simgelemektedir.