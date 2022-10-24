Rüyada Çiş Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Çiş Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada çiş görmek hayli ilginç ve hoş sayılmayan bir durumdur. Gerçek hayatta insanların tuvalet ihtiyacını gidermesi gayet olağan bir durumdur, fakat dışkı çiş gibi şeyler rüyada görüldüğü zaman rüya sahibinin rüyasının ne anlama geldiğini araştırmaya iter. Rüyada çiş görmek ne anlama gelir? Rüyada çiş görmenin anlamı nedir? İşte detaylar...

Rüyada Çiş Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada çiş görmek, haram ve hileye karışmış bir kişiye ve haram mal satan bir ticaretçiye delalet eder. Rüyada çiş gören kimsenin çevresindekilerle sıkıntı yaşayacağı, sevdiği bir insan hakkında kötü duyumlar alacağı, haram iş yapan insanlarla haşır neşir olacağı rivayet edilir. Rüyada çiş görmek, rüya sahibinin eşiyle arasında anlaşmazlıklar yaşayacağına, akrabaları ile arasının açılacağına işaret etmektedir.

Rüyada çiş görmek, haram ve zinaya bulaşmak bir kişinin varlığı anlamına gelir. Bu rüyayı gören kimsenin kendi emeğiyle çalıştığı vakit çokça kazanç elde edeceği, fütursuz kimselerle dostluk kurduğu zaman hileyle kazanç elde edeceği, çevresinden yahut akrabalarından bir kimsenin dedikodusunu yapacağı rivayet edilir. Çiş görülen rüyanın anlamı, haram ve hileye karışmış insanlar ve dikkatsiz atılan adımlar sonucu müşkül duruma düşmektir.