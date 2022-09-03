Rüyada Çocuğunun Balkondan Düştüğünü Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Çocuğunun Balkondan Düştüğünü Görmenin Anlamı

Rüyada çocuğunun balkondan düştüğünü görmek, kişi için huzursuz ve rahatsız edici olabilir. Rüyada çocuğunun balkondan düştüğünü görmenin anlamı, farklı biçimlerde yorumlanır. Bu tarz rüyalar, bazen kabus şeklinde ortaya çıkabilir. İslam alimlerine göre şeytani rüyaları yorumlamaya gerek yoktur. Bu tip rüyalar, gören kişiyi sadece korkutmayı amaçlar. Bundan dolayı, ikisi arasındaki farkı ayırt etmek gerekir. İşte rüyada çocuğun balkondan düşmesinin anlamı…

Rüyada Çocuğunun Balkondan Düştüğünü Görmek Nedir?

Bir kişinin rüyasında çocuğunun balkondan düştüğünü görmesi pek hayırlı değildir. Aile içinde yaşanacak olan gerginliklere, uzun sürecek olan şanssız bir döneme, rüya sahibinin başına gelecek olan musibetlere, kötü olaylara, kötü niyetli ve kavgacı insanlarla muhatap olmak zorunda kalacağına, evliler için büyük kavgalar ve tartışmalar yaşamaya, araya soğukluk girmesine, aile bireylerinin birbirlerine olan sevgisinin ve saygısının azalmasına, bekarlar için maddi ve manevi anlamda yaşanacak olan kayıplara, aile büyükleri ile arasının bozulmasına, işsizler için bir süre daha maddi sıkıntılar yaşamaya, çalışanlar için işinden olmaya, hastaların durumlarının kötüleşmesine, hayati tehlikelerin yaşanmasına delalet eder. Rüya sahibinin rüyasında çocuğunun balkondan düştüğünü, ancak kurtulduğunu görmesi ise şerli insanlardan ve olaylardan uzak duracağına, kişinin başına gelecek olan kaza ve belalardan Allah'ın izniyle korunacağına işaret eder.

Rüyada Başkasının Çocuğunun Balkondan Düştüğünü Görmek Nedir?

Rüyayı gören kişinin hayatında yaşanacak olan ani ve kötü gelişmelere, yalnız kalmayı gerektiren durumlarla karşılaşmaya, yer değişikliğine, çevresindeki kötü ve kıskanç huylu insanlarla yaşanacak olan tartışmalara, kişinin yakın akrabaları ve arkadaşları ile arasının açılmasına, rüya sahibinin yardımına ihtiyacı olan bazı insanların varlığına, iyi niyetin suistimal edilmesine, nankörlük görmeye, etrafında bulunan insanlara karşı çok dikkatli olması ve sırlarını herkese vermemesi gerektiğine rivayet eder.