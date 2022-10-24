Rüyada Elini Kesmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Elini Kesmenin Anlamı ve Yorumu

Hafızada kalan rüyaların tabiri ilgi çeken bir konudur ve bu rüyaların ilk sıralarında içinde kişinin bedeniyle ilgili yaralanma ve kesilmeleri görüldüğü rüyalardır ki, günlük hayatta da ufak kazalar yaşayıp elimizi kesebiliriz bu çok normal bir durumken rüyada tabirleri başlığında çok farklı durumları işaret ediyor olabilir. Peki, rüyada elini kesmek ne anlama gelir? Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için, rüyada elini kesmenin tabiri ve anlamları hakkında detayları inceleyeceğiz. İşte ayrıntılar...

Rüyada Elini Kesmenin Anlamı Ve Rivayetleri

Rüya tabirleri başlığında araştırılan konuların başında, vücudun herhangi bir yerinin kesildiğinin ve yaralandığının görülen rüyalar gelir. Rüyada elini kesmek ise tam da bu rüyaların bir örneğidir. Rüya tabiri kaynaklarına göre rüyada elini kesmek, rüya sahibinin çevresinde haram ve kötü alışkanlıklara düşmüş kişilerin varlığına işaret eden bir rüyadır. Rüyada elini kestiğini gören kimsenin hayırsız insanlarla dostluk kurduğu, bu dostlukları yüzünden maddi manevi zarara uğrayacağı, doğru yoldan çıkmak üzere olduğu rivayet edilir.

Bazı rüya alimleri ve rüya tabiri yorumcuları rüyada elini kesmenin, rüya sahibinin yaşam tarzı ve düşüncelerinin olumsuz yönde olduğu, bu durumun kendisine zarar vereceği, gösteriş ve israfa düşkünlük yüzünden saygınlığını yitirme tehlikesi yaşadığı şeklinde yorumlamaktadır.