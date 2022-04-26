Rüyada Hapse Girmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kendini Hapishanede Görmek Ve Cezaevine Girdiğini Görmek Anlamı

Rüya yorumlamak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bunu genellikle hisleri kuvvetli insanların yapması gerekir. Rüya yorumcuları rüyayı doğru bir şekilde yorumlayabilmek için rüyanın detaylarını doğru bir şekilde bilmelidir. Bu da rüya sahibinin doğru aktarımı ile gerçekleşir. Rüyada hapishane görmek yorumcular tarafından genellikle olumsuz bir şekilde yorumlansa da kişilerin hapishaneyi nasıl gördüğü ve bu konuda ne hissettiği rüya yorumunu değiştirebilir.

Rüyada Hapse Girmek

Rüyada hapishaneye girdiğini görmek; rüya sahibini yakında zor zamanların beklediğine yorulur. Rüya sahibinin psikolojisi bozulabilir ya da psikolojisini bozacak dereceye gelen olaylar yaşayabilir. Ancak bu rüyanın rüya sahibine vermek istediği bir mesaj bulunur. Bu mesaj şu şekilde yorumlanır:

Yakında sıkıntılı zamanlara girilebilir fakat bu zamanlarda dirayetli olmak, olaylara kendini kaptırmamak ve öfke ile hareket etmemek gerekir. Bu öğütler uygulanırsa rüya sahibi bu sıkıntılı zamandan daha az hasar almış bir şekilde kurtulabilir.

Rüyada cezaevi görmenin anlamı, rüya sahibinin yakın zamanda zorluk çekeceğine ve düzeninin bozulacağına işaret ederi. Bazı rüya yorumcuları bu zorluğun, rüya sahibine yakın bir kişi nedeni ile geleceğini söyler. Bu zorluk hem maddi hem de manevi olarak insanı yıpratabilir.

Rüyada cezaevinde olduğunu görmek çevreden gelecek kötü bir habere delalet eder. Bu kötü haber insanın hayatını etkileyecek türden bir haberdir. Aynı zamanda da kedere işaret eder. Eğer rüya sahibi yolcu ise yolunda bir engel olabileceğine, hasta ise hastalığının artabileceğine delalet eder. Ortaklı bir işe girecekse bu ortaklığın iyi olmayacağına işaret edebilir.

Hapishaneye girmenin aksine rüyada hapishaneden çıkmak olumlu şekilde yorumlanır. Kişinin uzun süredir kendini sıkıntıda hissettiği durumlardan yakın zamanda kurtulacağı manasına gelir.

Beklediği bir haber varsa bu haberin iyilik ile geleceğine, beklediği bir kimse varsa onunla kavuşacağına, ilişkisinde sorun yaşıyorsa bu sorunların düzeleceğine, bekar ise evleneceğine ve iş hayatının düzene gireceğine delalet eder.