Rüyada İkinci Kez Evlenmek Ne Anlama Gelir? Rüyada İkinci Kez Evlenmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyalar, kişilerin gerçek yaşamında fazlaca etki alanına sahip olmaktadır. Bu sebeple de görülen tüm rüyalar özellikle internet üzerinden araştırılmaktadır. Bu haberimizde sizler için, rüyada ikinci kez evlenmenin ne anlama geldiğini derledik...

Rüyada İkinci Kez Evlenmek

Rüyada ikinci kez evlenmek, Allah (C.C.) tarafından gelecek olan yardıma; yüksek makam için harcanan emeğe; borçlanmaya; hüzne ve kederli bir yaşama delalet olarak bilinmektedir. Bazı yorumculara göre, ev değiştirmeye, amacının belli olmasına ve vefat etmeye delalet olmaktadır.

Dini olarak rüyada ikinci kez evlenmek toplumun takdirini alacağına, kendisini hüzne boğan durumlardan uzaklaşılacağına, heveslenileceğine, eğlence ile olan bir hayata, belirsizlikle geçen günlerin son bulacağına, mesleki yaşamda çok iyi işler yapılacağına, işlerinin sorunsuz bir biçimde devam edeceğine, sorunlardan ve dertlerden sıyrılıp, mutluluk yaşanacağına, hedeflerin oldukça yüksekte olacağına ve kişinin elinde olan şansları çok güzel değerlendirip, fırsatları iyi değerlendirip büyük gelirlere sahip olunacağına delalet etmektedir.

Rüyada ikinci kez evlenmenin çokça anlamı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, başarıları yardım almadan halledeceğine, problemlerin hallolacağına, keyifsiz bir durumdan dostların yardımı neticesinde zarar almadan kurtulacağına, çok büyük yatırımlarda bulunulsa da ekonomik anlamda zorluklar yaşanacağına delalettir.

Bazı alimlere göre ise, şimdiye kadar elde edemediği kadar büyük olan mal-mülke sahip olacağına, makam sahibi olunacağına tabir edilmektedir. Ayrıca rüyada ikinci kez evlenmek arkadaşlardan birinin sıkıntı açılan kısmete, evliliğe ve de çocuğa delalettir.