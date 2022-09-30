Rüyada İltifat Almak Ne Anlama Gelir? Rüyada İltifat Almanın Anlamı

Rüyada gördüğümüz sembolleri anlamlandırmaya çalışırken bu sembollerin rüyanın geri kalanıyla ilişkisini de ele almalıyız. Rüyalar bir bütün olduğundan dolayı tabirleri hakkında çıkarımlar yaparken rüyamıza en uygun olan içeriği bulmak daha doğru olacaktır. Pek çok insan rüyasında iltifat aldığını görüp rüyada iltifat almanın anlamı hakkında araştırmalar yapmıştır. Peki, rüyada iltifat almak ne demek, rüyada iltifat almanın anlamı nedir, rüyada iltifat edildiğini görmek ne demektir?

Rüyada İltifat Almak Ne Anlama Gelir?

Rüyada iltifat almak, rüyayı gören kişi bekâr bir kadınsa iş çevresinden yüksek makamlı bir kişinin kendisine ilgi duyduğu anlamına gelir. Bu ilginin henüz farkında olmayan rüya sahibi, durumu öğrendikten sonra işle alakalı sıkıntılar yaşayacağını düşünse de bu ilişki iki kişinin de hayrına olacaktır.

Rüyada iltifat almak ne anlama gelir sorusunun yanıtını çoğu âlim hayırlı şekilde yorumlamıştır. Rüya sahibi kadın ise çok alımlı ve beğenilen bir kimse olduğu, erkek ise karşı cinsin ilgisini çekmek konusunda çok başaralı biri olduğu anlamına gelir.

Rüyada iltifat alan kişi iş konusunda varmak istediği makama sorunsuz bir şekilde ulaşabilir. O göreve geldiğinde ise sözü dinlenen, güç sahibi birisi olacağınn işaretidir.

Rüyada iltifat almak anne – baba tarafından sevilen bir evlat olduğunun da delaletidir.

Rüyada İltifat Almanın Anlamı

Rüyada iltifat almanın anlamı farklı şekillerde yorumlanabilir. Eğer iltifat eden kişi bir erkekse bu rüya maddi anlamda büyük kazançlar elde edeceğiniz anlamına gelir. İltifat eden kişi bir kadınsa bu rüya iş anlamında yoğun rekabet yaşanacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada iltifat almak eğer iltifat yersizse riyakârlığa delalet eder. Rüya sahibinin yakınında iyi görünmesine rağmen dedikodu yapan nankör bir kişinin varlığı söz konusudur.

Rüyada İltifat Edildiğini Görmek

Rüyada kendisine iltifat edildiğini görmek, kişinin ev ya da araba satın alacağına, yokluk ve zorlukla karşılaşmadan bir ömür geçireceğine, büyük başarılar kazanacağı çok sayıda çalışmanın içinde bulunarak refah içinde bir ömür geçirecek kadar çok para kazanmaya işarettir.

Rüyada iltifat edildiğini görmek bazı rüya âlimlerine göre kız çocuk sahibi olunacağı şeklinde yorumlanır.

Bazı kaynaklara göre rüyada iltifat edildiğini görmek işlerin kısa zamanda açılacağına, iş ile alakalı önemli makamlarda bulunan kimseler ile yakın zamanda tanışılıp bazı iş anlaşmalarının imzalanacağı anlamına gelir.

Rüyada iltifat eden kişi rüya sahibi tarafından tanınmıyorsa bu rüya, rüya sahibinin yakın zamanda büyük işler başaracağı ve bu sayede çok tanınan, sözü geçen bir kişi olacağı şeklinde yorumlanır.