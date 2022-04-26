Rüyada Karga Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah Karga Sürüsü, Yavrusu Ve Saldırısı Görmek Anlamı

Kargalar, genellikle gizemin, sihrin, ölümün ve fiziksel dünyadan ruhani dünyaya yolculuğu sembolize ederler. Ancak manevi olarak bu ölüm aslında bir düğündür. Bu nedenle kargalar değişimin, dönüşümün ve yeni başlangıçların habercisidir. Rüyalarda karga görmek de genellikle insanların yeni başlangıçlar yapmasına, içsel dönüşüm geçireceğinin habercisidir. Genellikle anlamı kötü sanılsa da rüyada görülen karga rüya sahibi için kötü hisler yani korku, üzüntü vb. uyandırmadıysa rüyada karga görmek kötüye yorulmaz.

Rüyada Karga Görmek

Rüyada karga görmek; rüya sahibinin hayatında yeni bir dönem açılacağına işaret eder. Bu yeni dönem rüya sahibinin gözünü başta korkutsa da aslında onun için hayırlı işlere vesile olacaktır.

Ayrıca rüyada görülen karga rüya sahibinin çevresinde bulunan bazı rakiplere de işaret edebilir. Bu kişiler genellikle kıskanç ve kibirlidirler. Bu sebeple rüya sahibi bu rüyayı kendisine gelen bir uyarı niteliğinde değerlendirmeli ve çevresinde bulunan kişilere dikkat etmelidir. Bunlara ek olarak rüyada karga görmenin bir diğer anlamı da gurbete gitmeye, dostlardan ve aileden uzaklaşmaya da işaret edebilir.

Rüyada siyah karga görmek; rüya sahibine uyarı niteliğinde olan rüyalar arasında yer alır. Bu rüyada rüya sahibinin çevresinde sinsi ve kindar biri bulunduğuna, rüya sahibinin bu kişiyi mutlak suretle hayatından çıkarması gerektiğine yorulur.

Eğer rüya sahibi bu kişiyi hayatından çıkarmaz ise, o kişiden zarar görebilir. Bu zarar genellikle iş, okul ve ev hayatını etkileyen bir zarar olacak ve rüya sahibini yıpratacak bir zarardır.

Rüyada karga sürüsü görmek, rüya yorumcuları tarafından rüya sahibinin etrafında olan insanlardan bazılarının rüya sahibi hakkında kötü şekilde konuşulduğu şeklinde yorumlanır.

Bu konuşulanlar yakın zamanda rüya sahibinin kulağına gelebilir ve rüya sahibinin canını sıkabilir. Ayrıca rüya sahibinin hayatında etrafında bulunan kişiler ile alakalı bazı sıkıntılar yaşanabileceğine ve bu sorunların aile hayatını etki edebileceğine de işaret edebilir.

Rüyada karga saldırısına uğrayan kimse, son zamanlarda günah işlemekte haddini aşmış kimselerin sebep olacağı bir hüzne boğulacaktır. Bu hüzün genellikle rüya sahibinin kendisini etkileyecek bir olay olsa da ailesini de etkileyebilir. Bu nedenle rüya sahibi çevresinde bulunan kişilere dikkat etmelidir.

Bu rüyanın bir diğer anlamı da rüya sahibini başına hava olaylarından kaynaklı olarak bir musibet gelebileceği yönündedir. Bu musibetin genellikle soğuktan havadan dolayı olacağı rivayet edilir.

Rüyada karga yavrusu görmek; büyük kavuşmaların yaşanacağına delalet eder. Bu kavuşmalar ayrı olan sevgililerin buluşmasına, aile içerisinde küslük varsa bitmesine işaret eder.

Bu rüyayı fakir bir insan görürse artık maddi olarak sıkıntı çekmeyeceğine, zenginliğe delalet eder. Yavru bir karga insanların yeni başlangıçlar yapacağına temsil eder. Bu yeni başlangıç başta zor olsa da insan alışacak daha sonrasında maddi ve manevi olarak sorunlar çözülecek bu nedenle de insan refah içerisinde bir hayat sürecektir.