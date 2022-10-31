Rüyada Kayan Yıldız Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yıldız Kayması Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyada yıldız kayması görmenin anlamı, merak edilen ve bu rüyayı görenlerin araştırdığı bir konudur. Bazı rüyalar günlük yaşamdan etkilendiği gibi bazıları da haberci rüyalar olarak adlandırılır. Haberci rüyalar, kişilerin hissettiklerini rüyalarda görmesi olarak nitelendirilebilir. Her görülen rüya haberci rüya değildir. Rüyada yıldız kayması görmek de, sık görülen rüyalar arasındadır. Yıldız kayması, günlük hayatta nadiren rastlanılan olaylardan biridir. Kayan bir yıldız gören herkes, hemen bir dilek tutmaktadır. Peki rüyada görülen yıldız kaymasının anlamı nedir? Rüyada kayan yıldız görmek ne anlama gelir? Sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık…

RÜYADA YILDIZ KAYMASI GÖRMENİN ANLAMI

Rüyada yıldız görmek, rüyayı gören kimsenin kardeşi varsa, kardeşe yorulur. Şerefli, adaletli bir kimse olduğuna işarettir. Rüyada görülen yıldız, rüya sahibinin etrafını aydınlatıyorsa hayırlı ve gelecekte yapacağı işlerle öne çıkacak bir kız çocuğuna yorulur. İyilik, geçim ve huzura işaret edilir.

Rüyada kayan bir yıldız gören kimse, varsa çocuklarının geleceğinin parlak ve başarılı bir hayata sahip olacaklarına yorulur. Rüyasında yıldız kayması gören kişinin, hayalleri arzuları ve istekleri vardır. Bu istekler için dua edildiğine ve gerçekleşmesi istenilen dilekler için çaba gösterildiğine yorulur. Rüyada yıldız kayması görmek bazı yorumculara göre de olumsuz bir rüyadır. Rüyayı gören kişi çevresi tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir, şanssız bir döneme girebilir, önemli, değerli, sevilen sayılan bir kişiyi kaybedebilir olarak yorumlanır. Ancak görülen rüyada kayan yıldızın, rüya sahibine doğru geldiğinin görülmesi, hayırlara yorulur. Kişiye doğru gelen yıldız, rüya sahibine şans, mutluluk, başarı ve huzur getireceğine işarettir. Rüyada kayan yıldız görmek, güvenilecek dostlar ile karşılaşılmasına, sevinçli güzel günler görüleceğine yorulur.

Rüyada yıldız kayarken dilek tutulduğunun görülmesi, hayırlara alamettir. Rüyayı gören kişinin işlerinin artacağına, kısmetlerinin ve başarılarının çoğalacağına, bolluk ve berekete kavuşacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin amaçlarına, hedeflerine ve isteklerine kavuşacağına delalet eder.

Rüyada görülen kuyruklu yıldız, yolculuğa, seyahat etmeye işarettir. Başka bir yoruma göre de kuyruklu yıldız gören kimsenin evine uzaktan bir misafir geleceğine ya da rüyayı gören kişinin uzaktaki bir yere misafirliğe gideceğine işarettir.