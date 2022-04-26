Rüyada Kıyamet Koptuğunu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kıyametin Koptuğunu Görmek Ama Ölmemek Ve Kurtulmak Anlamı

İnsanın rüyalara olan ilgisi eski zamanlardan bu yana etkisini yitirmemiştir. Görülen rüyaların nasıl oluştuğu merak edilmiştir. Bilim insanlarına göre rüyalar bilinçaltımızın bir dışavurumudur. Rüyalar gündelik yaşantımızda isteklerimiz veya korkularımızın bir yansıması olarak karşımıza çıkmıştır. Gördüğümüz rüyalar yol gösterici olabildiği gibi, uyarıcı niteliğe de sahiptir. Rüyada kıyametin koptuğunu gören kişi, bunun bir uyarıcı niteliği oluşturduğunu bilmelidir. Tüm canlıların yok olması ve bu hayatın bitip ahiret hayatının başlaması olarak ifade edilen kıyamet Müslümanlar için önemlidir. Rüyada kıyamet koptuğunu görmenin ne anlama geldiğini merak eden kişi rüyanın anlamını araştırmıştır. Rüyada kıyamet koptuğunu görmek ne anlama gelir sorusuna karşılık farklı yorumlar dikkatimizi çekecektir.

Rüyada Kıyamet Koptuğunu Görmek

Rüyada kıyamet koptuğunu görmek, rüya sahibinin geçmişte yaptıkları nedeniyle kendisini suçlu hissetmesi ve hatalarının telafi etmenin gerekliliğine inanmasıdır. Rüyada kıyamet kopması bir nevi kişinin kendi kıyameti gibidir. Dinden uzaklaşan, ahlak kurallarını unutan ve kendi istediği gibi yaşayan kimseler için bu rüya bir uyarı niteliğindedir. Yaşanan bir travma sonrası da bu rüyanın görülmesi mümkündür. Bunun geçici olduğu unutulmamalıdır.

Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, kişinin korkup sakınması gereken şeylere, insaf ve merhamete, mazlumların zalimlerden öç almasına işarettir. Rüyada kıyamet görmek, kişiyi çirkin şeylerle korkutmaya ve onu günahlardan sakındırmaya işarettir. Bazı tabircilere göre ise rüyada kıyamet görmek, toplumda bazı kötülüklerin ve haksızlıkların yapıldığına işarettir.

Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, kişinin düşmanlarının varlığına işarettir. Rüya sahibi bu düşmanları teker teker alt edeceğine, zorlu bir süreç içerisine gireceğine ve çok dikkatli olması gerektiğine işarettir.

Rüyada kıyamet görmek aynı zamanda, rüya sahibinin kötü düşüncelerinden ve alışkanlıklarından vazgeçmesine işarettir. Rüyada kişi kıyametin sadece kendisi için koptuğunu görürse, o kişinin vefat edeceğine işaret eder.

Rüyada kişinin kıyametin koptuğunu ve şehadet getirdiğini görmesi, hayırlı durumlarla karşılaşacağını gösterir. Rüyasında kelime-i şehadet getiren kişi üzüntülü durum yaşasa da bu durumları üzerinden kolayca atabilecektir. Şehadet getirdiğini görmek, hane içerisinde bolluk ve berekete de işarettir. Başka bir tabire göre ise, müjdeli bir haber almaya ve bu haber nedeniyle rüya sahibinin sevincine işarettir.