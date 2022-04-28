Rüyada Mezarlık Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Mezarlığa Gitmek, Gezdiğini Görmek Anlamı

Görülen rüyaların anlamları cinsiyet bazlı olarak da değişiklik gösteriyor. Bu nedenle pek çok insan, gördüğü rüyaların anlamını merak ediyor. Rüyada mezar görmek sık rastlanılan rüya çeşitlerinden biri olarak biliniyor. Eğer siz de rüyanızda mezarlık gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Sizler için rüyada mezarlık görmenin çeşitli anlamlarını derledik.

Rüyada Mezarlık Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada mezarlık görmek; üzüntü ve sıkıntı anlamını taşıyor. Pek çok rüya tabircisine göre hapis anlamına da gelen mezarlık, dünya ile ilgiyi kesmeye, ölümü hatırlamaya ve ağlamaya da işaret ediyor. Eğer rüyada görülen mezarlık eski ve terk edilmiş ise rüya sahibinin de sevdikleri tarafından terk edileceği söyleniyor.

Rüyada mezarlıkta yattığını görmek; rüya sahibinin tembel olduğu ve hayatında hiçbir iş için çaba göstermediği anlamını taşıyor. Kişinin karşısına çıkan fırsatları fark etmediğine delalet edilen rüya, aynı zamanda kişinin kendini yalnız hissettiği anlamına da geliyor. Bu rüya, kişi için uyarıcı olarak da görülüyor. Rüya sahibinin bulunduğu halden çıkarak, hayatını düzene sokması gerektiği ve çaba göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Rüyada aile mezarlığı görmek; rüya sahibinin ailesi ile uzun bir ömür süreceği anlamına geliyor. Eğer aile mezarlığında boş bir mezar bulunuyorsa, aileden bir büyüğün vefat edeceği söyleniyor. Rüyada Müslüman mezarlığı görmenin anlamı ise hayırlı olarak biliniyor. Bu rüya, ahlaklı kimselere işaret ediyor. Rüya sahibinin günah işlememek için çaba gösterdiğine, ahlak sahibi olduğuna, iyi niyet taşıdığına delalet ediliyor.

Rüya içerisinde mezarlığa gitmek, rüya sahibinin işlediği günahlardan kurtulmak istediğine işaret ediyor. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin, diğer insanlara yardımda bulunacağı anlamına da geliyor.

Rüya içerisinde bir mezarlıkta gezdiğini görmenin çeşitli anlamları bulunuyor. Rüya sahibinin hayatı boyunca gereksiz işlerle uğraşacağına delalet ediyor. Eğer kişi, mezarlık içerisinde korkarak dolaşıyorsa, çevresindekilerin onaylamayacağı bir iş yapacağı ve bundan pişmanlık duyacağı anlamına geliyor. Bazı yorumculara göre ise mezarlıkta dolaştığını görmek; inancı olmayan kişiye işaret ediyor.

Rüya sahibinin faydasız insanlarla arkadaşlık edeceği, boş işlerle meşgul olacağı delalet ediliyor. Rüyada bir mezarlığı ziyaret ettiğini görmek; hapiste olan bir yakınının ziyaretine gidileceğine işaret ediyor. Bazen de hapisteki yakının, kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağı anlamına geliyor. Bazı yorumculara göre ise bu durum hasta bir kimsenin ziyaretine giderek ona yardım etmek olarak tanımlanıyor.